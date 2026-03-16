‘Babydoll’ es el hit global de Dominic Fike, ocho años después

Dominic Fike ha conseguido su primer hit mundial con ‘Babydoll’, ocho años después de su lanzamiento oficial. La canción, viral durante las últimas semanas, ha alcanzado hoy el puesto más alto del Top 50 Global de Spotify poco después de haber superado la marca de las mil millones de reproducciones. Lo irónico es que para el fandom del estadounidense ‘Babydoll’ siempre había sido un éxito rotundo.

‘Babydoll’ es la prueba de que nunca se sabe cuándo tienes un hit mundial entre manos. La canción forma parte del primer proyecto «formal» del artista de Florida (‘Don’t Forget Me, Demos’), lanzado en 2018 y compuesto por seis demos. Entre estas, ‘3 Nights’, una de las insignias de Fike. La realidad es que, según informa Rolling Stone, Dominic habría tocado más veces en directo ‘Babydoll’ que ‘3 Nights’, pese a ser claramente su canción más conocida.

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El tiempo le ha dado la razón. El viral de ‘Babydoll’ empezó el pasado febrero en TikTok, colándose desde el principio en los puestos más bajos del Hot 100. Ahora ocupa el número 33 de la lista. El trend de la canción, usada en más de 250.000 vídeos, es oscuro y tierno a la vez. Este consiste en edits de diferentes celebridades o personajes fallecidos, desde Paul Walker o Mac Miller hasta Stan Lee. Todo, adornado con la frase de «I can’t move on, babydoll».

Más allá de ser el clip de moda en TikTok, ‘Babydoll’ ya tenía todo para triunfar en 2018. Solo le faltaba exposición. Su mezcla de pop, en sus pegadizas melodías, y rock, por su crudo apartado instrumental, es tan breve que lo más natural es repetir la canción una y otra vez. También está el hecho de que hace ocho años no era tan común ver una canción de menos de dos minutos en lo más alto de las listas, tendencia que ha cambiado durante estos últimos años. ¿Estaba Dominic Fike adelantado a su tiempo?

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Lo que está claro es que adelantarse a una moda no era la mayor preocupación del artista cuando compuso la canción: «Hice esta cinta en una habitación en la que me había dejado vivir un amigo mientras estaba de arresto domiciliario», ha contado Fike en sus redes. «No pienses que está perdiéndote algo por perseguir lo que quieres», concluye el comunicado.

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