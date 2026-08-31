Olivia Rodrigo canta con Stevie Nicks y Alanis en su festival

El festival de Olivia Rodrigo, Daisy Chain Fields, se ha celebrado con un gran éxito durante este fin de semana, juntando en el mismo recinto a algunas de las mejores artistas de toda la industria: Chappell Roan, Doechii, Mitski, Garbage… y la propia Olivia, claro. Ella es la que ha protagonizado dos de los momentazos de esta primera edición, junto a dos icónicas artistas.

La primera sorpresa fue la salida de Stevie Nicks durante el set de Olivia Rodrigo para interpretar ‘Landslide’ juntas, pero lo más emocionante acabaron siendo las palabras de la cantante invitada sobre Olivia: «Me recuerda a mí, cuando tenía su edad hace cien años. Es fascinante que haya podido hacer todo esto, porque es muy difícil, no tenéis ni idea, montar todo esto con tantas personas», declaró Nicks en el escenario.

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No fue la única invitada del día. Karen O se vio obligada a cancelar su set por una «emergencia familiar», por lo que Rodrigo llenó el hueco reuniéndose con Alanis Morissette para realizar un dueto de ‘Ironic’. Sara McLachlan tampoco faltó a la cita, cantando ‘Building a Mystery’ y ‘Angel’, dedicada a Dolly Parton, con la autora de ‘you seem pretty sad for a girl so in love’.

La recaudación de fondos fue un éxito absoluto, juntando 10 millones de dólares solo con las ganancias del festival y sumando otros 10 millones gracias a la donación especial de Melinda French Gates. Hoy mismo, Olivia Rodrigo aseguraba en su página de Instagram que «ver Daisy Chain dar sus frutos ha sido la mayor alegría de mi carrera».

this is what it looks like

when females and

the

feminine leads 🙌🏻 @oliviarodrigo 🙌🏻 🌼⛓️‍💥🌾 thank u so so much for inviting me to sing ironic with you. and the gorgeous experience @daisychainfield is. 🫶🏻🫶🏻 and you are. pic.twitter.com/B4TZkOa9bQ — Alanis Morissette (@Alanis) August 30, 2026