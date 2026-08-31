Shakira justifica su residencia en Madrid: «La inmigración latina no es tolerada, es celebrada»

Shakira es la autora de la tribuna de hoy en El País, dedicada a las razones por las que ha decidido llevar a cabo una residencia de 12 conciertos en la capital española. La artista colombiana comenzará la retahíla de conciertos en el estadio Shakira a partir del 18 de septiembre. Ella explica que eligió Madrid porque aquí «la inmigración latina no es tolerada, es celebrada».
La artista cuenta que todo «empezó cuando vi a nuestra gente perseguida por el solo hecho de ser latina, familias obligadas a vivir con miedo». Sin embargo, asegura que eligió «responder con una celebración». Esta se trata de la residencia que llevará a cabo durante los meses de septiembre y octubre en Madrid.
Shakira asegura que no es «de las que reniegan del futuro», pero muestra preocupación por la época actual que vivimos y que tiene «una capacidad inédita de aislarnos»: «La soledad se ha convertido en una epidemia silenciosa que los médicos ya miden como cualquier otra enfermedad», continúa. La colombiana recuerda que la cultura latina «convirtió el dolor en ritmo» y durante los próximos párrafos se centra en celebrar la «latinidad» presente en nuestro país.
Lo que quiere celebrar Shakira en Madrid es lo bien que «nos quedó estar tan mezclados»: «Llevo en la sangre a los españoles que vinieron de América, en las caderas el ritmo del Medio Oriente de mi padre, y la resiliencia de los pueblos originarios de esta tierra», asegura.
Por último, la artista propone no hablar solo de hispanidad, sino de «latinidad», ya que esta clasificación no se «queda corta para todo lo que somos»: «El español es latino; el portugués, el italiano y el francés también», aclara. Esta termina con un resumen de todos los puntos tocados, declarando, mientras homenajea a Gabriel García Márquez, que «en Madrid somos todos latinos», que «la soledad no tiene por qué durar cien años» y que «las estirpes que aprenden a abrazarse sí tienen una segunda oportunidad sobre la tierra».