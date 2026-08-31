Shakira justifica su residencia en Madrid: «La inmigración latina no es tolerada, es celebrada»

Shakira es la autora de la tribuna de hoy en El País, dedicada a las razones por las que ha decidido llevar a cabo una residencia de 12 conciertos en la capital española. La artista colombiana comenzará la retahíla de conciertos en el estadio Shakira a partir del 18 de septiembre. Ella explica que eligió Madrid porque aquí «la inmigración latina no es tolerada, es celebrada».

La artista cuenta que todo «empezó cuando vi a nuestra gente perseguida por el solo hecho de ser latina, familias obligadas a vivir con miedo». Sin embargo, asegura que eligió «responder con una celebración». Esta se trata de la residencia que llevará a cabo durante los meses de septiembre y octubre en Madrid.

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Shakira asegura que no es «de las que reniegan del futuro», pero muestra preocupación por la época actual que vivimos y que tiene «una capacidad inédita de aislarnos»: «La soledad se ha convertido en una epidemia silenciosa que los médicos ya miden como cualquier otra enfermedad», continúa. La colombiana recuerda que la cultura latina «convirtió el dolor en ritmo» y durante los próximos párrafos se centra en celebrar la «latinidad» presente en nuestro país.

Lo que quiere celebrar Shakira en Madrid es lo bien que «nos quedó estar tan mezclados»: «Llevo en la sangre a los españoles que vinieron de América, en las caderas el ritmo del Medio Oriente de mi padre, y la resiliencia de los pueblos originarios de esta tierra», asegura.

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Por último, la artista propone no hablar solo de hispanidad, sino de «latinidad», ya que esta clasificación no se «queda corta para todo lo que somos»: «El español es latino; el portugués, el italiano y el francés también», aclara. Esta termina con un resumen de todos los puntos tocados, declarando, mientras homenajea a Gabriel García Márquez, que «en Madrid somos todos latinos», que «la soledad no tiene por qué durar cien años» y que «las estirpes que aprenden a abrazarse sí tienen una segunda oportunidad sobre la tierra».