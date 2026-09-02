Desestimada la denuncia por acoso sexual de la modista de Lizzo

Un juez ha desestimado la demanda por acoso sexual y discriminación presentada por la exmodista de Lizzo al considerar los hechos ocurridos como «parte de las tribulaciones ordinarias del lugar de trabajo».

La denuncia originalmente se presentó en 2023, un mes después de que tres bailarinas denunciasen a la cantante por acoso sexual y un ambiente de trabajo hostil. Asha Daniels alegaba que Lizzo le había sometido a situaciones de «bullying» y de acoso sexual y racial.

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«Hoy estoy aliviada de anunciar que he ganado el caso contra mí y mi compañía de gira. Todas las ridículas declaraciones de una asistente de vestuario que trabajó en la gira durante menos de 3 semanas, incluyendo la que decía que se había roto una uña, han sido desestimadas», ha escrito Lizzo en un nuevo vídeo.

Daniels mencionaba «gestos lascivos» y bromas sexuales a los compañeros de trabajo, como «dulces en forma de pene», entre los actos de Lizzo. El juez describió los hechos como «inapropiados y poco profesionales», pero no como algo destinado a «demostrar hostilidad general hacia las mujeres en el lugar de trabajo o un trato desigual entre hombres y mujeres».

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«Todo ha sido muy chocante porque estaba siendo denunciada por una persona que nunca me había conocido», ha compartido Lizzo. También se han desestimado las acusaciones por discriminación racial que Daniels había dirigido a su jefa, Amanda Nomura, después de que no se haya encontrado «evidencia».