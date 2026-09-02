Las «Flores» que están catapultando al joven natxo

natxo es un joven de Getafe que empezó a componer música a los 14 años y que, a los 18, está dando un salto de popularidad. En su playlist podemos encontrar cosas como Childish Gambino, Steve Lacy o Blanco Palamera, y también podemos sumar nombres como C. Tangana o Sen Senra si escuchamos unas composiciones que se mueven cómodas entre el indie y el rap.

Solo le siguen 800 personas en Instagram, pero ojo porque entre ellos están Teo Lucadamo, Alba Morena, Ghouljaboy, Parquesvr o el mismísimo rusowsky.

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En 2024 despuntó con ‘Ojos marrones’, un tema construido sobre un par de notas de sintetizador, medio rapeado, que incorporaba también un puente al piano, y cuyo estribillo sentenciaba, inolvidable, que «los ojos marrones están infravalorados».

Ha publicado un par de EP’s, con temas de corte romántico como ‘parque’ y ‘uh la la’. Pero sin duda es el tema llamado ‘flores’ el que le puede catapultar. La versión original de la canción se publicaba hace unos meses cerrando ‘Småland’, pero es su nueva remezcla junto a la barcelonesa Chini Tacchini la que se está llevando el gato al agua. Es nuestra Canción del Día hoy. En pocos días suma 65.000 reproducciones en Spotify, y ha sido añadida a varias playlists, incluso internacionales. En concreto la hemos encontrado en los «New Music Fridays» de Alemania, México o Japón (!!), lo que natxo no ha tardado en celebrar en redes.

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El principal gancho de ‘Flores’ era sobre todo el estribillo agridulce «En mi cielo llueven flores, mariposas de colores, amapolas y lágrimas de ti». Ahora es una producción renovada, mucho más rica, en la que Chini Tacchini llega a entonar el estribillo pero también añade nuevas estrofas («te veo en todos lados»), que resultarán irresistibles a los seguidores de Judeline o Babi. El encanto de la original (como ese «me he acostumbrado a tu mal humor») permanece, pero crecido con la nueva estructura. ¿A alguien sorprende que esto se pueda pegar en los tiempos en que arrasa en todo el mundo ‘BBY WOW’?

natxo actúa el 3 de octubre en Barcelona. Detalles, aquí.





