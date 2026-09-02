Shania Twain flopea como nunca, pese al revival country

Sin rodeos: el country lo está petando. Ella Langley lleva meses directamente arrasando; Morgan Wallen sigue siendo una de las mayores fuerzas comerciales de la música estadounidense, y hasta Kacey Musgraves está salvando los muebles de su último disco con el éxito de ‘Mexico Honey’. Por supuesto, tras la muerte de Dolly Parton, el catálogo de la artista está viviendo una nueva explosión de escuchas y presencia en las listas. Acaba de llegar al top 1 de Reino Unido por primera vez.

En este contexto, Shania Twain acaba de sacar un disco de country-pop y el resultado comercial no ha podido ser más decepcionante. ‘Little Miss Twain’ debutó en el número 131 del Billboard 200, con unas 11.600 unidades equivalentes, sobre todo gracias a las ventas físicas. Es el peor debut de un álbum de estudio de toda su carrera.

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El contraste con el actual revival country es bastante brutal. En las listas internacionales hay algún resultado digno de mención: ‘Little Miss Twain’ llega al número 4 de Country Albums en Australia, al 5 de álbumes físicos en Noruega, al 8 de Pop Albums en Alemania, al 7 en Reino Unido y, sobre todo, al número 1 de UK Americana y UK Country Albums. También alcanza el 2 en Escocia. Pero otros mercados son mucho más fríos: 20 en Canadá, 19 en Alemania, 24 en Austria, 23 en Bélgica, 73 en Países Bajos… y ese 131 estadounidense directamente duele.

Porque estamos hablando de Shania Twain. Una artista con tres discos consecutivos certificados diamante en Estados Unidos durante su etapa imperial, entre ellos ‘Come On Over‘, que sigue siendo el álbum country más vendido de todos los tiempos. Para que nos entendamos: Shania Twain corrió para que Taylor Swift pudiera volar.

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¿Por qué no está pasando nada con Shania Twain justo ahora? Hay un problema evidente: ‘Little Miss Twain’ prácticamente no ha tenido una canción. Podemos hablar de lo gracioso de temas como ‘Stranger Things’, ‘Dirty Rosie’ o ‘Problematic’, pero hay aquí no hay un ‘Man! I Feel Like a Woman!’, un ‘That Don’t Impress Me Much’, ni siquiera un ‘Giddy Up!’ que esté funcionando como puerta de entrada al disco. Al menos ‘Now’ (2017) y ‘Queen of Me‘ (2023) tenían canciones más o menos identificables. ‘Little Miss Twain’… no.

Shania debería tener muchísimo más fácil subirse a esta ola country que buena parte de las artistas actuales. Ella (Shania, no Langley) ayudó precisamente a construir el puente entre country y pop que hoy tantas artistas están volviendo a cruzar.

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Claro que entre aquella Shania y esta han pasado muchas cosas. Primero, un larguísimo paréntesis: ‘Now’ llegó 15 años después de su anterior álbum de estudio. Y después está el asunto de su voz. Twain ha explicado en numerosas ocasiones cómo la enfermedad de Lyme afectó a los nervios relacionados con sus cuerdas vocales y cómo tuvo que someterse a cirugía y rehabilitación para poder volver a cantar. Su voz cambió y, aunque ella misma ha aprendido a convivir con ella, es evidente que ya no estamos ante la vocalista que dominaba las radios de los 90.

Lo curioso es que su relevancia cultural sí parece estar intacta. Las nuevas generaciones la han reivindicado, su estética sigue siendo tremendamente reconocible y Harry Styles se la ha llevado de gira porque su madre la adora y consiguió que él se hiciera fan. La propia Shania, además, ha seguido cruzándose con artistas de generaciones posteriores como Orville Peck. Es decir: Shania Twain sigue siendo cool. Lo que no parece seguir funcionando igual de bien es Shania Twain como artista de singles.

Su último hit realmente reconocible llegó, de hecho, fuera de un álbum propio: ‘Unhealthy’ con Anne-Marie, en 2023. Shania conserva el nombre, el repertorio, la influencia y el cariño de varias generaciones. Lo que ‘Little Miss Twain’ no ha conseguido todavía es convertir todo eso en una canción que la gente quiera escuchar ahora mismo.

