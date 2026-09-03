Katy Perry habla sobre Justin Trudeau… y escribe sobre la relación

Mientras ‘The One That Got Away’ vuelve a sonar con fuerza 16 años después gracias a TikTok -ojo, ya ha sido 4 global-, y ‘Legendary Lovers’ también vive una pequeña reivindicación, Katy Perry ha hablado por primera vez con un medio de comunicación sobre su relación con Justin Trudeau.

En una entrevista con People, Perry explica que conoció al ex-primer ministro canadiense durante su Lifetimes Tour y que después «las cosas cambiaron». La cantante asegura que el pasado agosto escribió una lista de deseos cuyo último punto decía simplemente «True Love». «Y creo que ahí es donde estamos», afirma. Perry dice que Trudeau es «the love of my life».

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Perry cuenta que Trudeau la ha acompañado durante buena parte de la gira y que estuvo presente en 10 de sus últimos 20 conciertos. «Se sabe las letras, me apoya y está maravillado», explica. Para ella, su presencia ha sido «muy sanadora». También destaca que es una persona «realmente de corazón» y que siente que ambos «conectamos en ese sentido».

La en principio improbable pareja hizo pública su relación el pasado octubre, cuando apareció junta en París por el cumpleaños de Perry, y debutó sobre una alfombra roja en junio, en el Festival de Tribeca. Hasta ahora, Perry había compartido numerosas imágenes junto a Trudeau, pero esta es la primera vez que habla abiertamente de la relación con un medio.

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Perry asegura que siempre había querido «ese amor épico» y que sentía que era la pieza que faltaba en su vida. Ahora parece dispuesta a convertir también esta nueva etapa en material creativo: «Estoy viviendo para poder escribir sobre ello». ¿Se viene el ‘Golden Hour‘ de Katy Perry?