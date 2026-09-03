Marina Domínguez son cuatro y deberían estar ‘En todas partes’

Marina Domínguez no es una solista, sino un cuarteto de chicas de Zaragoza que empezó haciendo algo así como “pop para las amigas” tirando de canciones cotidianas, estribillos pegadizos, humor y un poquito de misandria.
Después de su primer EP, ‘Todas a chica’, están a punto de publicar un segundo EP que, sin perder su descaro, aborda conflictos algo más complejos y las contradicciones de ser una chica en la veintena. Producido por Carasueño y masterizado por Javier Roldón, el proyecto ya ha dejado muestras como el punk-rock ramonero de ‘AA Ana Psicóloga’.
Quienes las hayan seguido por temas como ‘Chándal amarillo’ y ese simpático teclado, o incluso por curiosidades como su cumbia con Rosin de Palo, encontrarán en ‘En todas partes’ una Marina Domínguez más guitarrera y también más melódica.
La Canción Del Día de hoy habla de ese momento de delirio en el que, después de una ruptura, ves a tu ex en todas partes, aunque tu vida ya haya seguido adelante. “Curro de lo mío, y me he vuelto a enamorar, / guardo tus vinilos, un fantasma en el pasillo, / este invierno no ha hecho frío y me acabo de acordar”, cantan, entre la nostalgia y la aceptación.
El típico teclado-órgano de Marina Domínguez aparece también aquí, pero esta vez como antesala de unas guitarras que van creciendo hasta rugir con fiereza en el estribillo. La melancolía inicial termina convirtiéndose en una especie de desahogo, haciendo de ‘En todas partes’ uno de los adelantos más maduros y guitarreros de ese próximo EP.