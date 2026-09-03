‘Faith Tour’ de George Michael llega a cines en noviembre

La reivindicación de George Michael por parte de nuevas generaciones del pop no cesa: Taylor Swift y Karol G han reivindicado recientemente su música, y Troye Sivan también ha hablado de su influencia. Ahora, coincidiendo con el 10º aniversario de la muerte de Michael, que falleció el día de Navidad de 2016, su legado vuelve a los cines con ‘George Michael: The Faith Tour’, una película que recupera imágenes inéditas de una de sus giras más importantes.

La película llegará a cines internacionales el 6 de noviembre -aún no hay información sobre fechas españolas- y está construida a partir de imágenes redescubiertas de un concierto ofrecido por Michael en París en 1988, durante la gira de ‘Faith’, un disco que vendió más de 25 millones de copias en todo el mundo y convirtió a George Michael en una de las mayores estrellas del pop de finales de los 80. El filme ha sido grabado con nada menos que 14 cámaras de 35 mm y está co-dirigido por Andy Morahan, responsable también del mítico videoclip de ‘Faith’.

- Publicidad -

La proyección estará precedida por un cortometraje de Mary McCartney que combina fotografías inéditas de George Michael realizadas por Herb Ritts con una entrevista hasta ahora nunca escuchada del artista. Al mismo tiempo se publicará un álbum en directo de 18 canciones, también titulado ‘George Michael: The Faith Tour’, cuyo primer adelanto ya está disponible.

Y mientras el legado de ‘Faith’ vuelve a ponerse en circulación, uno de los objetos más reconocibles de aquella época también sale a subasta. Se trata de la Gretsch Synchromatic 160, la icónica guitarra que George Michael tocaba enérgicamente en el videoclip de ‘Faith’, con un acabado sunburst y un estuche que conserva las palabras «Rockabilly Rebel». Su precio estimado está entre 60.000 y 120.000 libras.

- Publicidad -

La guitarra forma parte del archivo de Siobhan Bailey, antigua asistente personal de Michael, fallecida en 2014 a los 56 años. La subasta se organiza ahora a través de su viudo.

