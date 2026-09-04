La familia de Selena pelea por el patrimonio de la cantante

Selena Quintanilla es noticia hoy por dos razones: su presencia en la reedición por el 20 aniversario de ‘B’DAY’, como pieza clave de la nueva versión de ‘Irremplazable’; y por la batalla legal que ha comenzado su familia meses después del fallecimiento de Abraham Quintanilla, patrón de la familia.

A.B. Quintanilla, hermano de Selena, aseguró haber comenzado un proceso legal contra su hermana Suzette. A esta le acusa de supuestas irregularidades con sus deberes financieros y jura que «nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que enfrentar una situación como esta». Aunque la disputa comenzó hace meses, Quintanilla sigue sorprendido: «Hay cosas que he descubierto y vivido durante este proceso que me han dejado profundamente impactado».

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Suzette, por otro lado, niega haber recibido una demanda de su hermano, así como cualquier relación con un robo del patrimonio de su hermana: «No ha robado, malversado ni tomado indebidamente dinero o bienes pertenecientes a A.B., Abraham, Marcella, Chris, el patrimonio de Selena ni a ninguna empresa familiar o de propiedad conjunta», se puede leer en un comunicado firmado con su madre Marcella Quintanilla.

Aunque tanto A.B. como Suzette Quintanilla fueron importantes en el ascenso a la fama de Selena, además manteniéndose siempre unidos al hablar de su hermana, la relación se ha fracturado gravemente en los últimos meses.