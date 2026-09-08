Kevin Parker ha dicho basta. El líder de Tame Impala ha anunciado que ya no firmará autógrafos ni se hará fotos con fans a la salida de hoteles, aeropuertos o conciertos. El motivo es el aumento de los llamados «autograph hounds», cazadores profesionales que persiguen a los artistas para conseguir sus firmas y venderlas después.

«Debido al aumento de los cazadores agresivos de autógrafos, ya no voy a firmar nada ni a hacerme fotos delante de hoteles o en aeropuertos. Así que, si me encontráis, por favor no os ofendáis si digo que no», ha explicado en sus stories.

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El fenómeno no es nuevo, ya que estos cazadores llevan décadas localizando dónde se alojan los famosos, qué programas visitan o por qué aeropuertos pasan para aparecer con fotos, discos, pósteres o vinilos preparados para firmar. Después, las piezas pueden acabar en tiendas especializadas, casas de subastas o plataformas como eBay, donde determinados autógrafos alcanzan cientos o incluso miles de dólares. Algunos cazadores son además tan insistentes que han llegado a ser grabados persiguiendo y asediando a decenas de famosos distintos.

La distancia entre fan y negocio cada vez resulta más difícil de ignorar, y varios artistas han puesto límites firmes. Chappell Roan se ha enfrentado recientemente a personas que la seguían con objetos para firmar y que, según se ha señalado públicamente, eran revendedores. Noah Kahan también ha denunciado que estos «scalpers» averiguan dónde se alojan los artistas o sus equipos y esperan allí para presionarles hasta conseguir una firma que después puedan vender.

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En el caso de Rosalía, se hicieron virales unas imágenes de la cantante siendo hostigada en París por el mismo grupo de cazadores de autógrafos que había acosado a Chappell Roan, también con varios discos preparados para que los firmara.

La decisión de Kevin Parker llega además en un momento especialmente dulce para el australiano. Parker está en plena gira de ‘Deadbeat‘, su quinto álbum, con grandes conciertos por Estados Unidos y Canadá. ‘Loser’ y ‘Dracula’ se han convertido en dos enormes éxitos, aún en listas globales, mientras ‘End of Summer’ le dio un Grammy a principios de este año.

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Parker ha querido dejar claro que su decisión no tiene que ver con una falta de cariño hacia los fans, sino con la seguridad. Antes de que salir de un hotel se convierta para él en un photocall involuntario, Parker ha preferido decir no a los autógrafos.