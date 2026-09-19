ROSÉ vuelve al insti a los 30 en ‘new trick’

ROSÉ vuelve al insti, pese a que en muy pocos meses, en concreto el 11 de febrero, cumplirá 30 años. No es una crítica porque 1) todos tenemos una tarde tonta a cualquier edad, y 2) esto ya pasaba en ‘Beverly Hills 90210. Sensación de vivir’. Es igualmente lo que ocurre en el vídeo de ‘new trick’.

La canción, escrita a tan sólo 3 manos por ROSÉ, Andrew Wells y Amy Allen, es un atinado himno punk pop, a medio camino entre la rabia y el algodón de azúcar. Alguien hablará de Olivia Rodrigo; también es exactamente lo que era el mítico disco de Shampoo.

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Nuestra Canción del Día hoy es un tema post-ruptura en el que ROSÉ recoge su «corazón del suelo», se queja de que el amor «desaparezca como el arco íris» y «busca nuevos trucos para olvidar». Porque «no puedes detener a una chica con el corazón roto», en el vídeo dirigido por Dave Meyers se dedica a patear coches. No hacen falta muchas palabras más, es muy sencillo: acogida en el seno de Today’s Top Hits, puede ser otro hit para la co-intérprete de ‘APT.’

