Carly Rae Jepsen se fuga por amor en la feliz ‘Burning Heart’

Carly Rae Jepsen ha publicado estos días ‘Day and Night‘, su nuevo disco doble y uno de los álbumes recomendados de la temporada. Es Disco de la Semana y hoy destacamos uno los cortes contenidos en la parte diáfana del largo, la primera.

Sobre el papel quizá ‘Burning Heart’ no debería funcionar. Al fin y al cabo, se vale de los tópicos que tantos artistas han utilizado desde hace décadas: el sonido remite a Fleetwood Mac o a Bruce Springsteen, la letra habla de una fuga romántica referenciando, oh, sorpresa, ‘Thelma & Louise’, y el propio concepto de «corazón en llamas» parece algo trillado.

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Pero Carly sabe lo que hace. Como estudiosa del pop, consigue que el sonido retro de ‘Burning Heart’ esté igual de conseguido que su atemporal melodía. Curiosamente, en Reddit no se ponen de acuerdo sobre si les recuerda a Fleetwood Mac o a unos «War on Drugs poperos». En todo caso, es un cumplido.

La Canción del Día de hoy viaja como esos enamorados a la fuga, rabiosa de amor y a toda velocidad. En el puente, la entrada de un épico saxofón lleva las cosas más arriba todavía. ‘Burning Heart’ es el resultado de una artista más que inspirada; Carly operando a máximo nivel.

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‘Burning Heart’ no ofrece la letra más personalísima, pero aunque las imágenes de «un cañón desértico», «un sueño susurrado desde lejos» o «un río que fluye hacia las estrellas» puedan sonar algo genéricas, el primer párrafo incluye unas adorables referencias a una antigua foto: «deberías dejarte el pelo largo, como en esta foto de ti en Nueva York, en otoño». Al final da igual que frases como «Your love is all I’ve ever known» las hayas escuchado millones de veces. Carly hace que vuelvas a enamorarte de ellas.

