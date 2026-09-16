Los dos álbumes que prepara Bruce Springsteen

Bruce Springsteen ha revelado durante una entrevista con Rolling Stone que está preparando hasta dos discos. Uno lo ha terminado, pero el problema es que quiere sacar primero el que NO ha terminado.

Estas han sido sus palabras: «Actualmente estoy trabajando en un par de discos. Terminé uno, ese ya está hecho. Y estoy en el proceso de trabajar en este otro que, a causa de la naturaleza del material, me parece que tendría que salir antes. Ese es el punto en el que estoy. Estoy intentando acabarlo y sacarlo primero. Y luego el otro disco que ya acabé, que no tiene tanto que ver con el momento, que puede salir en cualquier fecha y funcionará igual».

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Preguntado sobre si son discos en solitario o con la E Street Band, ha respondido que es «una sorpresa». No se han dado más detalles sobre estos lanzamientos, pero parece difícil que lleguen antes de que acabe el año, si el que tiene que salir primero, ni siquiera está terminado ni enviado a fábrica. Aunque siempre podría salir una versión digital avanzada.

Lo seguro es que el Boss se tiene un puesto en muchas listas con lo mejor de 2026, y quizá incluso en los Grammy, con la canción política de ‘Streets of Minneapolis‘. De hecho, entendemos de sus palabras que quizá el álbum que quiere sacar primero tenga un sentido más social, acaso en relación con las elecciones que hay este otoño en Estados Unidos. Pero eso es pura especulación…

