Bruce Springsteen, contra «los matones federales de Trump» en ‘Streets of Minneapolis’

Bruce Springsteen ha lanzado una canción condenando las actuaciones del ICE en las calles de Minneapolis y la complicidad de Donald Trump en las ejecuciones de Renee Good y Alex Pretti, cuyos nombres Springsteen menciona en la letra.
En especial la muerte de Pretti a manos de los agentes anti-inmigración es inmortalizada en ‘Streets of Minneapolis’, donde Bruce escribe que fue perpetrada por los «matones federales de Trump»: «Le pegaron a su cara y a su pecho / Luego escuchamos los disparos / Y Alex Pretti yacía en la nieve, muerto», canta el artista.
Springsteen, una de las figuras públicas más críticas con la administración republicana, describe al ICE como el «ejército privado de Trump» y como un cuerpo que «dice defender la ley», pero que «pisotea nuestros derechos» y aterroriza a las personas migrantes: «Si tu piel es negra o marrón, amigo / Puedes ser interrogado o deportado a la vista», canta el Boss. En una línea de la canción, Springsteen pide al público que confíe en lo que ven sus ojos y cuestione si el ICE realmente actuó en «defensa propia», como alega.
Compuesta en el estilo de un himno pop‑rock popular, ‘Streets of Minneapolis’ -cuyo título recuerda al del éxito de Springsteen de 1994, ‘Streets of Philadelphia’- captura los sucesos del «invierno del 2026» y retrata al ICE como fuerza ocupante enviada por el «rey Trump», pero también recuerda a la población estadounidense que «defendieron la justicia» y cuyas voces «resonaron durante la noche» en medio de la «niebla ensangrentada».
Springsteen, en un comunicado, explica que grabó la canción el sábado y decidió publicarla al día siguiente: «Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y te la publiqué hoy en respuesta al terror de Estado que se está viviendo en la ciudad de Minneapolis. Está dedicada al pueblo de Minneapolis, a nuestros vecinos inmigrantes inocentes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good».