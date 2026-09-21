‘Golfas de verdad’ es el nuevo éxito bouyon en España

El top 3 de singles en España se mantiene exactamente igual que la semana pasada. ‘Bby Wow‘ de Karol G, rusowsky y Judeline se mantiene en el número 1, mientras Quevedo ocupa el 2 y el 3 con ‘La Graciosa’ con Elvis Crespo y ‘Nueva Línea’. Todas las entradas de esta semana son urbanas, con rap, trap, reggaeton y derivados dominando la lista.

La primera novedad aparece en el 15 con ‘Si me quieres…’ de JC Reyes y Myke Towers, que mezcla el típico trap de Reyes con un rap de Towers bastante desganado. En el 29 coloca L0rna ‘Golfas de verdad’, un curioso y enérgico tema de bouyon, el estilo dominicano, que además sabemos que subirá en los próximos días, pues ya ronda el top 15 en Spotify España.



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Ya fuera del top 40 aparecen varias propuestas de hip-hop y rap. La sesión ‘Red Bull Espiral #06’ de Disobey, 8Belial, YYY891, Roomtrahs6 y Cybernene entra en el 44 con un sonido de hip-hop oscuro, mientras Natos y Waor llegan al 49 con ‘Blablacar’, rap español clásico con referencias a Oasis, sexo a pelo y un canto flamenco de fondo.

En la parte baja de la lista también entran varias propuestas urbanas. ANMI, Juseph y Aissa meten ‘Tratratrá’ en el 64, una especie de dancehall digital bañado en autotune. Después, el remix de 8 minutazos de ‘Ganas’, que reúne a Kris R., Roa, Clarent, Luar La L, Blessd y De La Rose, aparece en el 75. En el 100 queda ‘Loco Locoooo’ de RVFV y Yapi.

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Rels B, por otro lado y como ya os contamos, no mete ningún tema esta semana porque su disco salió mid-week y no ha tenido todavía una semana completa para computar en la lista.







