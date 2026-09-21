‘Golfas de verdad’ es el nuevo éxito bouyon en España

El top 3 de singles en España se mantiene exactamente igual que la semana pasada. ‘Bby Wow‘ de Karol G, rusowsky y Judeline se mantiene en el número 1, mientras Quevedo ocupa el 2 y el 3 con ‘La Graciosa’ con Elvis Crespo y ‘Nueva Línea’. Todas las entradas de esta semana son urbanas, con rap, trap, reggaeton y derivados dominando la lista.
La primera novedad aparece en el 15 con ‘Si me quieres…’ de JC Reyes y Myke Towers, que mezcla el típico trap de Reyes con un rap de Towers bastante desganado. En el 29 coloca L0rna ‘Golfas de verdad’, un curioso y enérgico tema de bouyon, el estilo dominicano, que además sabemos que subirá en los próximos días, pues ya ronda el top 15 en Spotify España.
Ya fuera del top 40 aparecen varias propuestas de hip-hop y rap. La sesión ‘Red Bull Espiral #06’ de Disobey, 8Belial, YYY891, Roomtrahs6 y Cybernene entra en el 44 con un sonido de hip-hop oscuro, mientras Natos y Waor llegan al 49 con ‘Blablacar’, rap español clásico con referencias a Oasis, sexo a pelo y un canto flamenco de fondo.
En la parte baja de la lista también entran varias propuestas urbanas. ANMI, Juseph y Aissa meten ‘Tratratrá’ en el 64, una especie de dancehall digital bañado en autotune. Después, el remix de 8 minutazos de ‘Ganas’, que reúne a Kris R., Roa, Clarent, Luar La L, Blessd y De La Rose, aparece en el 75. En el 100 queda ‘Loco Locoooo’ de RVFV y Yapi.
Rels B, por otro lado y como ya os contamos, no mete ningún tema esta semana porque su disco salió mid-week y no ha tenido todavía una semana completa para computar en la lista.