El presidente de RTVE propone que España no vaya a Eurovisión

Tras la negativa de Irlanda a ir a Eurovisión, y el distanciamiento de Países Bajos, España opta por esta última opción. El presidente de RTVE, José Pablo López, ha anunciado que va a proponer al Consejo de Administración de la corporación pública que se mantenga la suspensión de la participación en Eurovisión para la próxima edición de 2027.
Como informa RTVE, así lo ha explicado López cuando ha sido preguntado por Francisco Sierra de Sumar en la comparecencia ante la comisión de control parlamentario de RTVE.
José Pablo López ha recordado que durante todo este año RTVE ha liderado una exigencia de regeneración ética dentro de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). También que ha presionado «con firmeza» para que se penalice cualquier intento de instrumentalización política y se garantice la estricta neutralidad de los patrocinios y del propio festival.
López interpreta que los cambios adoptados por la UER -básicamente que un país en guerra no pueda organizar Eurovisión aunque gane- no son suficientes. De hecho, ha dicho que «no hay que maquillar la realidad con eufemismos» porque es consciente de que no se han conseguido todos los objetivos y de que resulta «profundamente doloroso» que, a pesar de todo, la radiotelevisión pública de Israel vaya a seguir participando en la organización.
José Pablo López dice que no se puede realizar «una evaluación complaciente» porque aunque constata que hay avances técnicos, también ha apuntado que hay «una evidente asignatura pendiente en el terreno ético». Su propuesta al Consejo es la de mantener la suspensión de la participación de RTVE en el festival de cara a 2027.
El año pasado el resultado de la votación del Consejo fue el siguiente:
10 votos a favor de la retirada de España (miembros de PSOE, Sumar, Podemos, ERC, PNV)
4 votos en contra (Partido Popular)
1 abstención (Junts)