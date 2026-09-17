Irlanda no irá a Eurovisión 2027, ni lo emitirá

Irlanda ha anunciado que no irá a Eurovisión, ni emitirá el certamen, pese al cambio de normas de la UER de este año, que impiden a cualquier país en guerra -en este caso Israel- organizar el festival en caso de victoria.

Así lo ha confirmado la cadena pública RTÉ, en protesta por la inclusión de KAN en el concurso, y en apoyo a Palestina. “RTÉ considera que la participación de Irlanda no puede justificarse dada la espantosa y continua pérdida de vidas en Gaza y la crisis humanitaria, que sigue poniendo en riesgo la vida de tantos civiles».

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Al mismo tiempo, mantienen su preocupación por la negativa de las autoridades israelíes a permitir el acceso independiente de periodistas internacionales a Gaza.

Irlanda fue uno de los 5 países que, como España, decidió no participar en 2026. Países Bajos está más próxima al no, y falta que el resto -España, Eslovenia, Islandia o algún otro país- se pronuncie.