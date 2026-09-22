Hayden Panettiere murió por los efectos del fentanilo

Se ha confirmado la causa de la muerte de Hayden Panettiere, que según los médicos se debe a los efectos tóxicos del fentanilo y varios medicamentos con receta. La actriz murió el pasado mes a los 36 años, según ha informado la oficina del forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur.

Entre las sustancias encontradas estaban el alprazolam, conocido comercialmente como Xanax, el metocarbamol, un relajante muscular, y la quetiapina, un antipsicótico. La muerte ha sido clasificada como accidental y la autopsia no encontró signos de traumatismo.

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Panettiere, conocida por sus papeles en ‘Heroes’ y ‘Nashville’, había hablado públicamente de sus problemas con el alcohol y los opioides. En 2022 contó que había pasado años luchando contra una adicción a ambas sustancias y describió aquella etapa de su vida como un «ciclo de autodestrucción».