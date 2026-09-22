Lionel Richie, hospitalizado de nuevo

Lionel Richie está regular. Después de haber sido hospitalizado dos veces en dos meses, acaba de volver a ingresar en el hospital por un nuevo problema cardíaco, según informa TMZ.

El cantante de ‘Hello’ está recibiendo tratamiento por fibrilación auricular, un tipo de arritmia que provoca un ritmo irregular del corazón. Los médicos le están practicando una ablación, un procedimiento mínimamente invasivo que busca recuperar el ritmo cardíaco normal.

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Como consecuencia, se han cancelado las tres próximas fechas de su gira ‘Sing a Song All Night Long’ junto a Earth, Wind & Fire: el concierto de este sábado en San Francisco y los previstos el 30 de septiembre en Chicago y el 2 de octubre en Columbus.

Esta es la tercera hospitalización de Richie en los últimos meses. En agosto pasó tres días ingresado, incluyendo una estancia en la UCI, después de un concierto en St. Louis. Y en junio tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital tras sentirse «mareado» durante un concierto en St. Paul, que tuvo que interrumpir.