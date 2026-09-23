Michael Kiwanuka anuncia ‘Fudge’ tras sufrir un ictus

Michael Kiwanuka ha anunciado ‘Fudge’, su nuevo álbum de estudio, que llegará el próximo 23 de octubre. El disco será su primer lanzamiento desde ‘Small Changes‘ (2024), pero el anuncio está marcado sobre todo por la situación personal que ha atravesado el músico en los últimos meses.

Kiwanuka ha explicado que recientemente se ha estado recuperando de un ictus provocado por una hemorragia cerebral relacionada con la hipertensión, una lesión que, según cuenta, fue «bastante grave». Desde entonces está centrado en su recuperación y en su rehabilitación, que «aún será largo». Esta situación explica la reciente cancelación de sus conciertos en Estados Unidos.

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Kiwanuka reconoce que todavía no sabe cuándo podrá volver a salir de gira ni cómo será su regreso a los escenarios. “Hay mucha rehabilitación por hacer”, explica, describiendo estos últimos meses como un periodo difícil, aunque asegura que siente que poco a poco está avanzando.

Kiwanuka también ha querido agradecer públicamente al personal del NHS británico y a todos los profesionales sanitarios que le han atendido y siguen acompañándole durante su recuperación. También ha dado las gracias a sus allegados, así como a su equipo, que será quien mantenga a sus seguidores informados sobre todo lo relacionado con ‘Fudge’.

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Próximamente, segurament esta semana, conoceremos todos los detalles de ‘Fudge’, cuya supuesta portada ya aparece en alguna web.