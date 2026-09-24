Muere Peter Byrne, voz de Naked Eyes, a los 74 años

Peter Byrne, cantante y compositor de la banda de new wave Naked Eyes, ha muerto a los 74 años en Los Ángeles. Según ha informado la web oficial del grupo, falleció el pasado 14 de septiembre después de una breve enfermedad.

Byrne fundó Naked Eyes en 1982 junto a Rob Fisher y puso voz a ‘Always Something There to Remind Me’, su versión synth-pop del clásico de Burt Bacharach y Hal David. El tema llegó al número 8 del Billboard Hot 100 en 1983, y el dúo consiguió otros tres Top 40 en Estados Unidos con ‘Promises, Promises’, ‘When the Lights Go Out’ y ‘(What) In the Name of Love’.

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Antes de Naked Eyes, Byrne formó parte de Neon junto a Fisher y varios músicos que después formarían Tears for Fears, entre ellos Curt Smith y Roland Orzabal. También puso coros en ‘Part-Time Lover’ de Stevie Wonder. Tras la muerte de Fisher en 1999, Byrne continuó girando y grabando como Naked Eyes, además de publicar un disco en solitario.

Naked Eyes siguió activo durante las siguientes décadas, con discos como ‘Fumbling with the Covers’ (2007) y ‘Disguise the Limit’ (2021). El año pasado, además, se publicó una edición remasterizada de su primer álbum.

