Of Monsters and Men / Beneath the Skin

El pasado mes de abril, Of Monsters and Men aseguraron en una entrevista con Rolling Stone que su nuevo disco, ‘Beneath the Skin’, sería el “polo opuesto” de su álbum debut, ‘My Head Is An Animal‘, el disco que les ha hecho famosos gracias al macrohit ‘Little Talks’. Tan solo una escucha es necesaria para darse cuenta de que no es cierto. La fórmula de los islandeses, que aúna impulso pop-rock, sensibilidad folk, crescendos derribaestadios y letras repletas de referencias naturales, sigue bien patente en este disco. Producido entre Islandia y Los Ángeles por Rich Costey (Sigur Rós, Death Cab For Cutie, Muse), ‘Beneath the Skin’ encuentra a la banda, eso sí, abordando su fórmula desde un ángulo más sombrío, como por ejemplo en la cinematográfica ‘Thousand Eyes’ o en la medio country ‘Empire’, pero a lo largo de su minutaje el asunto es siempre el mismo. Tanto es así, de hecho, que llega a exasperar. El primer adelanto, ‘Crystals‘, es una muy buena canción en la que Nanna Bryndís Hilmarsdóttir y compañía logran emocionar sin sonar desesperados gracias a un estribillo de gran acierto melódico, pero pasada la primera mitad, el tema empieza a oler de lo lindo. Los “oh oh oh” de ‘Slow Life’, a diferencia de lo que seguramente piensa el mismo grupo, no evitan el tedio, mientras la balada ‘Organs’ propone un momento de introspección tan necesario como olvidable, y melodías formulaicas como las de ‘We Skin’ o ‘Black Water’ sencillamente aburren desde el principio. La búsqueda del escalofrío es tan excesiva a lo largo del álbum que este termina, en definitiva, resultando robótico y eventualmente vacío, hasta el punto de que once ‘Little Talks’ seguidos darían para una escucha más entretenida. Al fin y al cabo, es su mejor canción, y este disco lo confirma.

Calificación: 4/10

Lo mejor: ‘Crystals’, ‘Hunger’, ‘Empire’, ‘Thousand Eyes’

Te gustará si te gusta: Mumford & Sons, The Lumineers, Ed Sheeran

Escúchalo: Spotify