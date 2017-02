Edurne / Adrenalina

Edurne es muy buena chica: canta bien, es simpática, medio divertida, guapa… ¿pero qué clase de disco puede esconderse detrás de un tema eurovisivo mediocre como es ‘Amanecer’? Uno peor, está claro. Si ya este medio tiempo tribal creado con las sobras de los autores de ‘Euphoria’ no convenció a casi nadie, ‘Adrenalina’ aparece en el mercado improvisado un mes después del festival, bastantes peldaños por debajo. Y lo peor no es que el single ni siquiera sea representativo del disco, sino que no encontrarás nada aquí que sea, precisamente, un subidón de “adrenalina”. Puede que el estribillo EDM de ‘One Shot’ lo pretenda, pero no puede estar más desfasado y más bien produce bajona. La producción corre a cargo de Chris Gordon, pero no hace falta irse hasta Escocia para presentar composiciones que parecen de ‘Al salir de clase’ en 1997 (‘La última superviviente’, una de las mejores, echada a perder con esos solos de guitarra del año de la polca), o para presentar supuestos guiños jazzies que en realidad a quien remiten en el mejor de los casos es a Leonor Watling y en el peor a Chenoa (‘Sígueme’). A duras penas se salvan ‘Un día más’, como baladón para Navidad, y ‘I Believe’ en plan “modernete”, porque las melodías tienden a la mediocridad más sonrojante (‘Freakday’ hace parecer ‘MANiCURE’ de Lady Gaga una obra maestra) y el remate de todo esto es una versión orquestal de ‘Amanecer’ y un tema Disney, ‘Soñar’.

Calificación: 2/10

Destacadas: ‘Amanecer’, ‘La última superviviente’, ‘I Believe’

Te gustará si te gustan: aquellos discos semanales que salían de Operación Triunfo

Escúchalo: Spotify