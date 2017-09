3 películas y 2 series para no pegar ojo en Halloween

Como hemos hecho en años anteriores, volvemos a recomendar películas y series de terror recientes (alguna inédita) por si quieres pasar la próxima noche de Halloween con el corazón en un puño.

Train to Busan (Yeon Sang-ho)

La película perfecta para Halloween. Por dos razones: 1) es uno de los filmes de zombies más espectaculares y sorprendentes jamás rodados, y 2) las partes melodramáticas dan más miedo que todas las películas de Sitges juntas. El coreano Yeon Sang-ho se dio a conocer con dos notables cintas de animación: ‘King of Pigs’ y ‘The Fake‘. Ahora, con su “salto” a la imagen real, se ha devorado la taquilla de su país más rápido que los zombies de su película se tiran al cuello de quien tienen delante. No es de extrañar que le hayan dado el premio al mejor director en Sitges: ‘Train to Busan’ es una exhibición de talento visual, coreográfico y rítmico, un entretenidísimo viaje en tren de alta velocidad por una Corea apocalíptica cuyos pasajeros tendrán que volver a los viejos valores –solidaridad, generosidad- para sobrevivir al virus del capitalismo salvaje. Hay que pagar el peaje de escuchar berrear a una niña durante gran parte del trayecto, pero el sacrificio merece la pena.

Queen of Earth (Alex Ross Perry)

Si alguien elige esta película para pasar la noche de Halloween es como para que los demás salgan disfrazados de él o ella. Hay que ser bastante friqui. El último trabajo del nuevo niño mimado del indie americano, Alex Ross Perry (‘Listen Up Philip’, ‘The Color Wheel’), ha sido definido como un cruce entre ‘Persona’ y las películas más retorcidas de Polanski; un muy inquietante drama sobre la locura que coquetea (a veces abiertamente) con el puro terror psicológico. Música sugerente, aroma a cine de autor setentero, espacios idílicos que se tornan en claustrofóbicos (la típica casa en un lago) y un muy bergmaniano duelo de actrices: Elisabeth Moss (la Peggy Olson de ‘Mad Men’) y Katherine Waterson (‘Puro Vicio’). Hay diálogos entre las dos más cortantes y afilados que el cuchillo de Michael Myers y secuencias que dan más miedo que el ciego de ‘No respires‘.

Ouija: El origen del mal (Mike Flanagan)

Si prefieres pasar la noche de Halloween en el cine, corre a ver ‘No respires’, que todavía está en cartel. Si ya la has visto, la otra opción es ‘Ouija: El origen del mal’, la precuela de la atroz ‘Ouija’, el paranormal (por incomprensible) éxito de hace dos años (5 millones de presupuesto, 100 de recaudación). Superar en calidad a su predecesora era más fácil que adivinar el futuro de Vine. El director Mike Flanagan, autor de las también recomendables ‘Hush’ y sobre todo ‘Absentia‘, lo ha hecho invocando el espíritu de James Wan. Por momentos ‘Ouija: El origen del mal’ parece una variación menos estilosa pero igual de eficaz de los “expedientes Warren“; una película que, sin ser nada del otro mundo, está lo suficientemente bien narrada, interpretada, planificada y ambientada, como para poder ser degustada esta noche de Halloween sin que repita.

The Exorcist (Jeremy Slater)

La versión televisiva del clásico de 1973 no le llega a la suela de los zapatos del padre Karras, pero… ¿cuántas películas de terror lo hacen? La serie creada por Jeremy Slater, quien acaba de ser premiado en Sitges por el guión de ‘Pet’, es una muy digna aproximación a la novela de William Peter Blatty. El episodio piloto es magnífico, lleno de sugerentes hallazgos (ese niño con la pupila doble, esos cuervos, la representación física del demonio…), personajes atractivos (el cura modélico hispano, el exorcista heterodoxo anglosajón), una atmósfera de misterio muy conseguida (está ambientada en Chicago) y un guiño musical final capaz de estremecer al más escéptico de los espectadores. Los restantes episodios (van cinco de ocho) mantienen un buen nivel. La trama no pierde interés. Se va desarrollando entre el drama familiar, el thriller con crímenes extraños y el terror de posesiones demoníacas. Ah, y en el quinto episodio: sorpresón.

Fortitude (Simon Donald)

Ahora que la segunda temporada ya está lista (con tráiler a ritmo de Björk y la incorporación de Dennis Quaid al reparto), qué mejor que darse un atracón con los once capítulos de una de las series de misterio más sugerentes de los últimos años. No es mal sitio el pueblo ártico de Fortitude para pasar la noche de difuntos. Verás caras conocidas (Verónica Echegui), enigmas “de otro mundo” (‘La cosa’ es referencia ineludible), dramas (y dramones) típicos de pueblos aislados, crímenes misteriosos, un detective inolvidable (fabuloso Stanley Tucci), un paisaje tan inhóspito como majestuoso, y un ambiente (lo mejor de la serie), gélido, turbio y desasosegante, digno del mejor thriller nórdico. No llega a ser esa mezcla entre ‘Twin Peaks’, ‘Fargo‘ y ‘Perdidos’ que preconizaban los más entusiastas, pero sí un estupendo relato de intriga para disfrutar bien tapado hasta a las orejas.