The Magnetic Fields estrena 5 canciones de su nuevo disco de 50 canciones autobiográfico

The Magnetic Fields, la banda de Nueva York liderada por Stephin Merritt, ha anunciado hoy nuevo disco, el que sabíamos se titularía ’50 Song Memoir’, saldría a principios de 2017 y para el que el grupo ofrecerá una serie de conciertos en el festival Next Wave de Brooklyn el próximo mes de diciembre. Finalmente, ’50 Song Memoir’ saldrá el 3 de marzo a través de Nonesuch Recordings y, como sabíamos también, será “autobiográfico”, pues documentará los 50 años de vida de Merritt.

’50 Song Memoir’ saldrá en edición de 5 cedés y 5 elepés e incluirá una entrevista con Merritt y letras de las canciones escritas a mano por el artista. La nota de prensa informa que Merritt ha tocado en ’50 Song Memoir’ más de 100 instrumentos, “desde el ukulele al piano pasando por una caja de ritmos a un ábaco”, que en directo se trasladará a una banda de siete músicos, y las letras se centrarán efectivamente en temas de la vida de Merritt como “las chinches, el budismo, la sodomía, los hippies, Hollywood o [su] hiperacusia”.

Para no variar con este número mágico, el grupo ha estrenado 5 canciones del mismo hoy en las plataformas de streaming, pertenecientes cada una a las cinco décadas de la vida de Merritt. Estas son ‘No’, ‘How I Failed Ethics’, ‘Me and Fred and Dave and Ted’, ‘Be True to Your Bar’ y ‘Big Enough for Both of Us’. La totalidad del extenso “tracklist” puedes encontrarla en la web de Nonesuch.

No será este, por cierto, el disco más largo de la carrera de Magnetic Fields, pues en 1999 el grupo editó ’69 Love Songs’, uno de sus mejores discos.