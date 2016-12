Dom La Nena, chica del mundo, trae su chelo a España en enero

Desde joven, la cantante y compositora brasileña Dom La Nena ha viajado por todo el mundo con su violonchelo. Nacida en Porto Alegre, la artista, de nombre real Dominique Pinto, se mudó a Argentina durante su adolescencia para estudiar bajo la tutoría de su ídolo, la reconocida chelista Christine Walevska, y su instrumento la ha llevado a actuar después junto a artistas de la talla de Jane Birkin, Jeanne Moreau o Camille. Un día, sin embargo, Pinto decidió emprender su carrera en solitario y en 2013 editó su primer disco, ‘Ela’, a través de Six Degrees Records, al que le seguía ‘Bird on the Wire’ junto a Rosemary Standley en 2014 y ‘Ayo’ en 2015.

Dom La Nena, que ha vivido en Francia y Argentina, además de en Brasil, canta en portugués, inglés, francés y español y sus composiciones contienen elementos del folclore del continente europeo y americano, lo que la hace ideal para fans tanto de la bossa como de la chanson o la canción latinoamericana. Su registro vocal dulce, casi susurrado, funciona en canciones alegres como ‘Juste une chanson’ o más melancólicas como ‘Golondrina (Soyo)’.

Este año, Pinto ha editado nuevo EP, ‘Cantando’, en el que versiona algunas de sus canciones favoritas, entre ellas ‘Scenic World’ de Beirut, incluida en su magnífico álbum debut, ‘Gulag Orkestar’. La artista lleva también a su estilo ‘Felicidade’ de Lupicinio Rodriguez, ‘Gracias a la vida’ de Violeta Parra y ‘Les vieux’ de Jacques Brel. Dom La Nena ha llegado a reconocer que siente que no tiene raíz, que su raíz es ella misma, y atendiendo a su repertorio, parece que así es.

El próximo mes de enero, Dom La Nena visitará España presentar este EP. La tendremos el 24 de enero en el Auditori de Sant Cugat, Barcelona; el 25 de enero en la Antiga Fàbrica Damm de Barcelona y el 26 de enero en el Café Berlín de Madrid. Para este último, las entradas están disponibles en Ticketea.