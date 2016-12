El nuevo disco de Ride existe y es “sucio, pop, ambiental y psicodélico”

En marzo de 2015, JENESAISPOP entrevistó a la banda británica Ride con motivo de su gira de reunión. En aquel momento, el grupo hablaba sobre la posibilidad de escribir un nuevo disco. “Hemos pasado por el estudio, hemos improvisado un poco, pero es demasiado pronto para saber si esas grabaciones podrían acabar en un nuevo álbum”, aseguraba Steve Queralt. “No es una locura (imaginar un nuevo disco de Ride), no es imposible, pero no te puedo decir que va a pasar seguro porque estaría mintiendo y porque sencillamente no tenemos ni idea”.

A puertas de que termine 2016, las noticias sobre un nuevo álbum de Ride son más aliviadoras: de hecho, el grupo ha confirmado a una revista que existe y que ya está grabado. Ride ha trabajado en el álbum junto al productor Erol Alkan y lo ha descrito como una fusión entre “Motörhead y William Basinski”. “¡Ambientes agresivos!”, ha exclamado. “Todos hemos escrito para el disco y traído canciones, semi canciones o ideas […] Una de las canciones del disco viene de una grabación de iPhone de una improvisación que hicimos en Honolulu […] Por momentos el álbum es sucio y pop y por otros es ambiental y psicodélico”.

Ride es conocido por su álbum debut de 1990, ‘Nowhere’, uno de los discos de shoegaze más queridos, exitosos e influyentes. Animado por este éxito, el grupo le daría una vuelca de tuerca a su sonido en sus discos siguientes, ‘Going Blank Again’ y ‘Carnival of Light’, que fueron peor recibidos por crítica y público. Exhausto creativamente, el grupo se separó en 1996, después de lo cual se editó su cuarto y último disco, ‘Tarantula’. 21 años después, ¿estará Ride en plena forma para dar una continuación verdaderamente digna de su gran clásico, ‘Nowhere’?