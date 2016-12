Ariana Grande vende otro millón, AlunaGeorge nunca en su vida

Hits

Según Mediatraffic, el tercer disco de Ariana Grande sobrepasa el millón de copias esta semana. ‘Dangerous Woman‘, que es el primer álbum de la cantante en perderse el número 1 del Billboard 200, no empezó muy fuerte, pero ha logrado la estabilidad a lo largo de todo el año gracias a la consistencia de singles como ‘Into You’ y ‘Side to Side’ con Nicki Minaj, que además continúa en el número 5 del Billboard Hot 100 pese a ser un tercer single. Es, de hecho, ahora mismo, la canción más radiada de las emisoras pop estadounidenses.

Pese a que el disco aparece exageradamente alto en el Billboard 200 inflado por el alto streaming de sus tres singles principales (ronda el puesto 30 cuando en realidad era número 132 en ventas la semana pasada), sus ventas han sido consistentes durante todo el año y el disco sigue en el top 100 de países como Reino Unido o España. Es platino en Estados Unidos y oro en territorios como Suecia, Japón, Dinamarca o Austria. Ariana no ha despuntado aún como una Rihanna, pero que cada vez es una estrella más global y menos una niña de América parece claro. Ahí va un dato: si ‘Yours Truly’ no lograba aparecer entre los 40 discos más vendidos del mundo en 2013, y ‘My Everything’ era más o menos el 30º disco más vendido de 2014, ‘Dangerous Woman’ tiene, con este millón, el top 20 de los discos más vendidos de 2016 asegurado.

Flops

En cuanto a la renovación del R&B AlunaGeorge no han podido aportar un éxito ni remotamente comparable. Nunca fueron grandes vendedores de discos y su debut quedaba simplemente en el puesto 11 de las listas británicas, pero el segundo se la ha piñado a lo grande.

De nada les ha servido la popularidad que les ha dado el remix de DJ Snake de ‘You Know You Like It’, ni las colaboraciones con Diplo, ni las concesiones comerciales a los sonidos jamaicanos. ‘I Remember‘ era únicamente número 71 en Reino Unido en la semana de salida y después… nunca más se supo. ¿Lo peor? Que Radio 1, la emisora más importante de Reino Unido, suele apoyar y radiar sus singles, alguno incluso ha logrado llegar al top 40, pero no logran fidelizar al público lo más mínimo. ¿Separación a la vista? ¿Con este panorama puede Universal seguir apostando por ellos?