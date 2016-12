U2 celebrará el 30 aniversario de ‘Joshua Tree’ con “conciertos muy especiales”

2017 es un año especial para U2, pues es cuando se cumplen treinta años de la salida de ‘The Joshua Tree’, su disco más vendido. ‘The Joshua Tree’ produjo varios de los mayores éxitos de U2, ‘With or Without You’, ‘Where the Streets Have No Name’ y ‘I Still Haven’t Found What I’m Looking For’, y proporcionó al grupo el Grammy a Disco del año en 1988.

En Twitter, U2 ha felicitado la Navidad a sus fans anunciando una serie de “conciertos muy especiales” para conmemorar los treinta años de ‘The Joshua Tree’. La banda no detalla más información en el vídeo, sin embargo, Consequence of Sound informa vía Yahoo de un supuesto artículo de Billboard en el que se confirma gira mundial de estadios a partir de primavera. De momento, varios medios se han hecho eco de la aparición de U2 en el festival Bonnaroo de Tennessee el próximo mes de junio.

Además de para anunciar estos conciertos, U2 ha aprovechado su felicitación navideña en Twitter para confirmar la salida de su nuevo disco, ‘Songs of Experience’, en 2017. Será el álbum del grupo compañero de ‘Songs of Innocence‘, editado en 2014 y que fue polémico no por lo decepcionante sino por su extraña estrategia de lanzamiento, que lo hizo aparecer gratis en la biblioteca musical de toda persona con una cuenta de iTunes.