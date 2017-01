Roosevelt, Dorian y Agorazein, entre los nuevos confirmados a Low Festival

Low Festival suma hoy más nombres a su edición de 2017, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de julio en Benidorm. Estos son el alemán Roosevelt, que debutaba el pasado 2016 con un digno disco homónimo; Dorian, que siguen presentando su disco en directo; Agorazein, el colectivo de trap integrado por C. Tangana, Sticky M.A., Jerv.agz, Fabianni y I-Ace autor de ‘Siempre’, de uno de los mejores discos del año para esta redacción; Los Punsetes, que preparan disco para 2017 después de la sorpresa que supuso su cuarto trabajo, editado en 2014 y que contenía himnos como ‘Me gusta que me pegues’ u ‘Opinión de mierda’, y Soledad Vélez, autora también el año pasado del prometedor ‘Dance and Hunt‘.

Estas confirmaciones se suman a los nombres ya anunciados a Low Festival, que son Pixies, Franz Ferdinand, Mando Diao, !!!, Sidonie, Neuman, The New Raemon & McEnroe y Triángulo de Amor Bizarro.

El precio de los abonos de tres días se mantendrá hasta esta medianoche, cuando habrá un cambio de precio: el abono general costará 60 euros, el abono VIP 99 euros y el abono VIP POOL 150 euros. Las entradas ya están disponibles.