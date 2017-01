Jens Lekman te pregunta por tu perfume en su nuevo single

Jens Lekman, uno de los cantautores del pop sueco más queridos por aquí desde que publicara su disco ‘Night Falls Over Kortadela‘ allá por 2007, volverá el próximo 17 de febrero con un nuevo álbum llamado ‘Life Will See You Now’. El primer single puede escucharse ya a través de Soundcloud, es bailable, con un punto tropical y recibe el sugerente título de ‘What’s That Perfume That You Wear?’. La composición no puede ser más Jens Lekman.

El último disco del artista hasta la fecha fue ‘I Know What Love Isn’t‘, nada menos que editado en el ya lejano 2012, pero el cantante estuvo entretenido con un proyecto que implicaba sacar una canción por semana todas las semanas del año 2015 y también editaba una mixtape con algún tema inédito en 2014.

Esta vez será más escueto que hace un par de temporadas. ‘Life Will See You Now’, que tendrá esta llamativa portada, incluirá solo 10 canciones, una de ellas otra postal como también lo fue la preciosa ‘A Postcard to Nina’.

01 To Know Your Mission

02 Evening Prayer

03 Hotwire the Ferris Wheel

04 What’s That Perfume You Wear?

05 Our First Fight

06 Wedding in Finistère

07 How We Met, The Long Version

08 How Can I Tell Him

09 Postcard #17

10 Dandelion Seed