The Weeknd y Selena Gomez, primer gran romance de 2017

Selena Gomez es el “trending topic” en Twitter de la tarde por unas instantáneas de la prensa rosa en las que aparece abrazada e incluso besándose con Abel Tesfaye, el actual número 1 en Estados Unidos con su álbum ‘Starboy’, editado recientemente (con 6 pistas de más). Selena, que se veía obligada a retirarse de la vida pública para tratar los efectos del lupus que padece, conllevando una depresión, reaparecía en noviembre en la gala de los AMAs para dar un bonito discurso sobre la fama, la popularidad y la belleza interior. ¿A que no sabéis quién actuó allí? Sí, The Weeknd.

A falta de que se confirme la relación, se plantearían un curioso “vidas cruzadas”, pues Selena tiene amigos en común con Bella Hadid, la ex de Tesfaye (aquella modelo con la que se reencontró actuando mientras ella desfilaba en ropa interior en el Victoria’s Secret Fashion Show). Ahora ya solo cabe preguntarse si ambos colaborarán en lo artístico como sí terminaron haciendo por ejemplo Taylor Swift y Calvin Harris en ‘This Is What You Came For’ como co-autores, o si al menos se influirán el uno al otro. Pese al aparente fracaso inicial de ‘Revival’, el último disco de Gomez, el streaming salvó los singles ‘Kill Em With Kindness’, ‘Hands to Myself’ y ‘Same Old Love’, destacando ‘Good for You’ con A$AP Rocky.

Os recordamos que The Weeknd actuará en el FIB.