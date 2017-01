The Weeknd estrena vídeo para su “Selena / su culo como el de Selena”

A The Weeknd le va a venir muy bien la publicidad generada en las últimas horas por su supuesta relación sentimental con Selena Gomez, pues hoy estrena nuevo vídeo. Este no es para ‘I Feel It Coming’, el gran éxito de su último disco, ‘Starboy‘, en Spotify solo por detrás del sencillo principal homónimo, sino para ‘Party Monster’.

‘Party Monster’ es la tercera canción más escuchada de ‘Starboy’ en Spotify y es una de las dos colaboraciones de Lana Del Rey en el disco. Precisamente, la letra reza “Angelina, sus labios como los de Angelina / Selena, su culo como el de Selena”. Lamentablemente para los fans de Lana, esta no aparece en el vídeo, que dirige BRTHR y continúa con la estética de cómic retro de los clips anteriores y sitúa a un ebrio Abel Tesfaye en una fiesta llena de mujeres, neón y alcohol. No deja de haber coches y cruces y también aparece un puma 3D que emerge desde un televisor (en el vídeo de ‘Starboy’ un puma negro copilotaba un coche).

The Weeknd es una de las últimas confirmaciones en el Festival Internacional de Benicàssim, donde presentará ‘Starboy’ en la que será su segunda actuación en España.

Mientras, Lana Del Rey nos daba una pequeña alegría esta Navidad cantando ‘Santa Baby’ en Instagram. Nada se sabe de su próximo disco, que se rumoreaba para noviembre. ¿Caerá en 2017?