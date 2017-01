RTVE presenta las canciones que competirán para ir a Eurovisión 2017

Esta semana la cantante LeKlein arrasaba como la opción del público (“candidata web” la han llamado) para participar en ‘Objetivo Eurovisión’, final de la que saldrá el aspirante de nuestro país en Eurovisión 2017.

Tras haber dado a conocer los nombres de los finalistas seleccionados por la televisión pública, esta mañana al fin RTVE ha dado a conocer las cinco canciones que competirán con ‘Ouch!!’ para ir a Kiev el próximo mes de mayo. No se puede negar que hay variedad entre los cinco participantes, la mayor parte de ellos conocidos por haber concursado en talent-shows de otras cadenas o anteriores convocatorias de Eurovisión:

Maika, que obtuvo cierta popularidad como concursante de ‘La Voz’ en 2012, presenta ‘Momento crítico’, un corte de querencia hard-rockera y AOR, fiel a su gusto y estética heavy-pop.

Manel Navarro, un joven y guaperillas youtuber de Sabadell que se hizo popular por una versión acústica de ‘Hold On, We’re Going Home’ de Drake, opta a ir a Kiev con ‘Do It For Your Lover’, un corte en inglés y castellano a lo Jason Mraz, con toquecitos de producción modernilla. Acaba de publicar su primer disco en Sony, ‘Candle’.

Mario Jefferson, como Manel Navarro, mezcla inglés y castellano en ‘Spin My Head’, un tema pop con toques de R&B, a lo Abraham Mateo. Pese a su juventud (tiene 23 años), Jefferson tiene un amplio bagaje en talent-shows (participó en ‘Factor X’ en 2008 –¡con 16 años!– y ‘Operación Triunfo’ en 2011), y tres discos en el mercado.

Mirela, otra artista muy joven pero con considerable experiencia eurovisiva (fue finalista de Eurojunior y Eurovisión anteriormente), presenta ‘Contigo’, un remedo de latineo con guiños de guitarra flamenca, producción vetustilla y un estribillo que acaba en “la-la-la”s.

Paula Rojo, por último, se desmarca bastante del resto con ‘Lo que nunca fue’, una canción bastante resultona y de marcado carácter country (tiene hasta lapsteel y banjo), un poco early-Taylor Swift, que podría dar la sorpresa. Rojo, asturiana, se hizo famosilla en ‘La Voz’ como “la chica del ukelele”.

Junto a LeKlein y su ‘Ouch!!’, estos seis artistas y canciones competirán por ser los elegidos para representar a RTVE en Kiev en ‘Objetivo Eurovisión’, que emitirá La 1 el próximo mes de febrero.