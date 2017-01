La (escasa) competencia de LeKlein: ¿quién puede dar la sorpresa en ‘Objetivo Eurovisión’?

Ya conocemos las 6 canciones que aspiran a representar a España en Eurovisión. Después del larguísimo y complejo proceso de selección, TVE ha dejado oír las 5 finalistas que se enfrentarán a ‘Ouch’ de LeKlein, la seleccionada hace unos días por los eurofans en la red. De nuevo, llama la atención el nivel bajísimo de las canciones presentadas por la cadena pública, alimentando los rumores de que en realidad España no quiere ganar. Básicamente encontramos a cantantes muy poco conocidos, casi todos salidos de talent shows, con canciones tan verdes que resultan maquetas, con más de una cosa y de dos por producir y pulir en el estudio. Una canción que compite en Eurovisión ha de enamorar desde la primera escucha y ninguna de estas lo consigue.

Supongo que en este momento, sin que ninguna de estas 5 canciones destaque claramente por encima de las demás, y recordando que LeKlein acaparó nada menos que el 63% del voto en la semifinal de internet, serán muchos los que den su tema, el resultón medio tiempo ‘Ouch’, tan válido para una remezcla llenapistas como para una versión en plan power ballad al piano, por ganador. Sin embargo, puede haber sorpresa. La final emitida por televisión será seguida por un target más generalista y muy diferente. Si a alguien en la ceremonia emitida por La 1 se le ocurre decir que ‘Ouch’ aspira, como mucho, a repetir la mala posición conseguida por Barei en 2016, LeKlein puede perder. Además, si bien su presentación en vivo fue correcta, su puesta en escena necesitaría claramente un golpe de efecto.

Una de las más apañadas de las 5 nuevas es la de Paula Rojo, un country pop amabilísimo que se llama ‘Lo que nunca fue’. Aunque mona, la canción parece demasiado lineal, carece de la intensidad del tema con el que The Common Linnets quedaron segundos hace un par de años y este más bien aspiraría al 14º puesto que lograba en 2006 ‘No No Never’ de Texas Lightning, que evidentemente era mucho mejor.

Más anodina es ‘Do It For Your Lover’ de Manel Navarro, de momento favorito de los usuarios de Eurovision-Spain según su sondeo. Suponemos que en algún lugar estaba la intención de mandar a un solista masculino tipo Álvaro Soler, que vende bastante en algunos países europeos. Y también hay que recordar que el año pasado no ganaba el sueco Frans pero sí lograba un top 61 en las listas británicas con la balada acústica ‘If I Were Sorry’ (vendía más que la canción ganadora del festival). Por ahí debería ir esta opción, pero la canción es demasiado anodina.

‘Contigo’ de Mirela es quizá más pegadiza. La ha co-escrito Ander Pérez y se nota pero el estribillo parece un poco desesperado y forzado que ‘Dime’. La producción no se deshace de su halo Edurne, que quedó 21ª, ni de su sonido 2008.

La cuota rock la pondrá Maika. No es tan marciano que RTVE haya presentado algo como ‘Momento crítico’. El jevi tiene su cabida en el festival, no hay más que recordar la victoria de Lordi, y casi todos los años acude algún país con una propuesta más o menos rockera. Eso sí, si bien la voz dura de Maika podría capitalizar el voto de los fans de este género (y también algo del friqui, para qué engañarnos), se agradecería que la composición fuera algo menos viejuna.

Y si cuando escuchamos a Maika nos parece estar escuchando a un hombre, Mario Jefferson parece por momentos una chica en ‘Spin my Head’, lo cual puede ser de lo poco divertido que veamos en la gala final. Aunque tampoco se desprende de esa sensación de inacabadas que tienen todas estas canciones, esta se queda a las puertas de sonar moderna o simplemente actual. De alguna manera podría ser un single de Kylie de entre 2007 y 2010 y quizá con una mezcla diferente hasta podría quedar medio OK.

Podéis escuchar las 6 canciones en la web de RTVE.