El rapero iLoveMakonnen, colaborador de Drake y Santigold, sale del armario

iLoveMakonnen no es el rapero más popular de Estados Unidos en estos momentos; de hecho, es probable que la mayoría de nuestros lectores haya escuchado hablar de él únicamente a través de Santigold, que le invitó a cantar en su último disco (y en una de las canciones destacadas), pero con 130.000 seguidores en Twitter y decenas y decenas de millones de escuchas en Spotify, puede decirse que el rapero posee cierto rango de influencia. 100 millones de personas en el mundo, que se dice rápido, saben quién es o han oído hablar de él por lo que puede deducirse de las espectaculares escuchas de ‘Tuesday’, su colaboración con Drake, en Spotify.

Hoy, iLoveMakonnen ha aprovechado su influencia para hacer algo que no todos los raperos en Estados Unidos -y en general en todo el mundo- se atreven a hacer, salir del armario. El artista ha escrito en Twitter que “como icono de la moda, no os puedo hablar sobre el armario de los demás, pero os puedo hablar del mío y creo que es momento de salir”. “Ya que os gustan las noticias, ahí va una: soy gay”, ha tuiteado. Curiosamente sus fans han recibido la noticia o bien con alegría o bien con la arrogancia de comentarios tipo “es 2017, supéralo”, pero la mayoría ha decidido concentrarse en comentar la otra revelación del rapero, que tampoco ha pasado desapercibida: “¿icono de la moda? nadie sabe quién eres”, tuitea un seguidor. ¡Tener fans para esto!

Es raro que un rapero semi conocido en el mundo del hip-hop, reivindicado por uno de los artistas más influyentes y famosos y que más discos y singles vende en todo el mundo en este momento, el mencionado Drake, se confiese homosexual ante sus seguidores. Gran parte de ámbito del hip-hop está dominado por hombres heterosexuales y es un ámbito homófobo y misógino, en el que los raperos o raperas gays o transexuales solo hallan su nicho de mercado en la periferia del mainstream. Cuando Frank Ocean se confesó bisexual en 2012, abrió la puerta a la normalización, pero todavía camino por recorrer y son pasos como este los que ayudan a que se aligere.

As a fashion icon, I can't tell u about everybody else's closet, I can only tell u about mine, and it's time I've come out.

— Oceanic Makonnen (@iLoveMakonnen5D) January 20, 2017