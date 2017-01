Adele se resarcirá del desastre de los Grammy volviendo a actuar

Aunque todo el mundo dé por ganadora a Beyoncé, Adele también está nominada a Álbum del Año por el estupendo ’25’ y la baterista de ‘Hello’ acaba de confirmar que actuará en la ceremonia. Será una buena forma de resarcirse tras el desastre del año pasado, cuando durante la actuación de ‘All I Ask’, uno de los micrófonos del piano cayó sobre las cuerdas del mismo produciendo un desagradable efecto al oído como de guitarra desafinada en una canción que no llevaba guitarra para empezar. Obviamente no se ha subido a Youtube.

Se desconoce si Adele interpretará de nuevo esta misma canción, lo que sería bastante gracioso; si se decidirá por ‘Hello’, que tiene todas las opciones de ganar en canción del año (quizá no tanto en grabación); o si se decidirá por ‘Water Under the Bridge’, su último single, el cual ha logrado colocar, sin vídeo y después de 20 millones de copias vendidas del álbum, tanto en el top 40 de Estados Unidos como en el de Reino Unido. En Estados Unidos aún continúa al alza y sube al puesto 33. ¿O acaso baraja otro single?

La ceremonia de los Grammy es el 12 de febrero y además de la guitarrista de ‘Send My Love (To Your New Lover)’ estarán por allí Metallica, John Legend, Carrie Underwood y Keith Urban. No está anunciada la actuación de Beyoncé, aunque queda mucho por confirmar. Presenta James Corden después de todo un año de exitosos Carpool Karaokes.