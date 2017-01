El nuevo disco de Calvin Harris dará a Frank Ocean su primer hit dance (si este no lo evita)

Por si había alguna duda, el nuevo disco de Calvin Harris sale este año. El músico escocés no lo ha confirmado directamente en Twitter sino indirectamente, pero lo ha confirmado. Preguntado por un seguidor por si va a sacar canciones nuevas en 2017, Harris ha respondido que “10”. Como ‘My Way’, ‘Hype’ con Dizzee Rascal y ‘This is What You Came For’ con Rihanna salieron el año pasado y han funcionado comercialmente (sobre todo el segundo, uno de los mayores de 2016, de hecho) se deduce que el disco contendrá 13 canciones, pero este no es el mayor misterio que envuelve el sucesor de ‘Motion’ ahora mismo.

El nuevo trabajo de Harris contará con varias colaboraciones, entre ellas, las de Ellie Goulding (que ya interpretó su éxito ‘Outside’) y la prometedora Jessie Reyez, a quien puedes escuchar en el adelanto de su tema, ‘Hard to Love’, compartido por el mismo Harris en Periscope. Por supuesto, ‘This is What You Came For’ con Rihanna entrará, pues fue uno de los mayores éxitos de 2016, hasta el punto que cuesta creer que no pertenezca todavía a ningún disco. El rompepistas ‘Hype’ parece también un hecho.

La colaboración confirmada en el disco de Harris más sorprendente, y la que plantea su mayor misterio, es la de Frank Ocean. Un adelanto de su colaboración puede oírse en Twitter y sí, será dance. El autor de ‘channel ORANGE’ se ha hecho un nombre como innovador R&B y podría conseguir su primer gran hit global… ¿gracias a Calvin Harris? Esto nos suena: Lana Del Rey logró lo mismo con una remezcla de ‘Summertime Sadness’ de Cedric Gervais y AlunaGeorge con la relectura dance de ‘You Know You Like It’ de DJ Snake.

Luego están las posibles colaboraciones: Hollywood Life especula con que Jennifer Lopez podría aparecer en el disco después de que Harris le ofreciera esta posibilidad en una fiesta, argumentando que podría llevarse a cabo sin problemas, pues ambos “están siempre en Las Vegas” actuando con sus respectivas residencias.