Rihanna, Sia, Grimes o Arcade Fire claman contra el veto de Trump a refugiados musulmanes

Tras la Marcha de la Mujer de la pasada semana, que ha culminado con Donald Trump llamando “asquerosa” a Madonna, en las últimas horas la gran polémica generada por el nuevo Presidente de Estados Unidos es la ejecución de sus primeras leyes en materia de política de inmigración. A la puesta en marcha de la construcción de un muro en la frontera de México, más tarde se ha sumado la prohibición de entrada al país norteamericano a los habitantes de hasta 7 países islámicos. Desde que hiciera este anuncio, muchos ciudadanos se están manifestando en las calles de muchas ciudades y aeropuertos en muestra de disconformidad con la medida.

Por supuesto, el mundo del pop, como viene manifestándose desde la misma campaña electoral, también se está posicionando en contra de estas medidas. Artistas como Rihanna, cuya familia es originaria de Barbados, John Legend, Questlove del grupo The Roots, Deadmau5, Charli XCX, Tegan and Sara o Kristin Kontrol han manifestado su rechazo a la ley y su apoyo a los manifestantes en Twitter.

Otros, como Ed Droste de Grizzly Bear, el productor A-Trak o Bat For Lashes, han señalado los propios ascendentes musulmanes de sus familias. Win Butler, líder de Arcade Fire, señalaba irónicamente que el padre biológico de Steve Jobs era sirio. Además, artistas como Sia y Grimes no se han limitado a manifestarse en contra sino que además han promovido sendas campañas de donaciones a asociaciones que luchan por la integración de los musulmanes y los derechos civiles, en las que han colaborado célebres músicos como Four Tet o Caroline Polachek.

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!! — Rihanna (@rihanna) January 29, 2017

Steve Jobs father was Syrian and he was adopted in to an American family. This is absolute madness and completely against American interest — win butler (@DJWindows98) January 29, 2017

History Has Its Eyes On You. Know what is right. Know what is wrong. Una foto publicada por Questlove Gomez (@questlove) el 28 de Ene de 2017 a la(s) 1:33 PST

hey, i'll match all donations to CAIR up to $10,000. tweet a screencap of your receipt to me <3 anything helps <3 https://t.co/tNaqrxOm7a — Grimes (@Grimezsz) January 28, 2017