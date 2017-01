Dos novelas negras que te volarán la tapa de los sesos: ‘Los impunes’ y ‘Tres días y una vida’

Crítica de dos novelas recientes e imprescindibles del género negro: los últimos libros de Richard Price, guionista de ‘The Wire’ (también del clip de ‘Bad’, de Michael Jackson), y Pierre Lemaitre, tras el éxito de ‘Nos vemos allá arriba’.

‘Los impunes’, de Richard Price

A Richard Price novelista le hemos conocido en España después de su éxito como guionista. ‘El color del dinero’ (1986), ‘Melodía de seducción’ (1989), ‘Clockers (Camellos)’ (1995) y hasta el vídeo ‘Bad’ de Michael Jackson llevan su firma. Pero fue en 2004, a raíz de la serie ‘The Wire’, cuando sus novelas empezaron a traducirse con más regularidad: ‘El samaritano’ (RBA), ‘La vida fácil’ (Random House), ‘The Wanderers. Las pandillas del Bronx’ (Random House)…

El año pasado llegaron dos de sus trabajos más celebrados: la fabulosa serie ‘The Night Of’ (disponible en HBO) y la novela ‘Los impunes’ (Random House). El título original del libro, ‘The Whites’, hace referencia, por un lado, a la gran ballena blanca Moby Dick y, por otro, a “los blancos”, aquellos criminales que no pudieron ser arponeados por la justicia y quedaron impunes. Y de eso trata esta excelente novela, de un grupo de policías neoyorquinos que una noche ven como uno de sus “impunes” es asesinado en el metro.

Cualquier novelista se conformaría con tirar del hilo de un argumento así. Price no. Price amplía el campo de batalla e introduce una trama paralela tan (in)tensa y absorbente como la principal. Cualquier novelista se conformaría con tricotar estas dos tramas sin que se le deshilachen. Price no. Price hace punto de cruz. Cada jornada laboral del policía protagonista es una crónica de sucesos diferente, un crudo relato del día a día (en este caso, noche a noche) de un policía en la ciudad de Nueva York. Cualquier novelista se conformaría con escribir una buena novela policíaca. Price no. Price ha escrito un novelón. 9.

‘Tres días y una vida’, de Pierre Lemaitre

Después del inesperado éxito de la notable ‘Nos vemos allá arriba’ (premio Goncourt 2013), se empezaron a traducir al castellano las novelas de Pierre Lemaitre como si se fuera a acabar la tinta de las imprentas. En solo dos años se publicaron cinco novelas: ‘Vestido de novia’, ‘Irène’, ‘Alex’, ‘Rosy & John’ y ‘Camille’, todas en Alfaguara. La última en llegar es su más reciente trabajo: ‘Tres días y una vida’, publicada por Salamandra.

‘Tres días y una vida’ es un relato negrísimo con un protagonista insólito: un niño de 12 años, un pequeño Raskolnikov cuya vida cambiará para siempre tras un fugaz ataque de ira. Lemaitre hace malabarismos con temas como el azar, la obsesión y el sentimiento de culpa para ofrecer al lector una historia llena de suspense y punzantes reflexiones morales.

El autor demuestra su enorme pericia para combinar lo particular y lo general, el retrato psicológico del atormentado niño (Lemaitre juega con maestría con el punto de vista, con su percepción de la realidad) y la pintura de toda una comunidad, de un pequeño pueblo francés cuya aparente tranquilidad se verá alterada por un suceso terrible. ‘Tres días y una vida’ es una novela que se lee en tres días (son poco más de 200 páginas) pero que permanece en el recuerdo, quizá no toda una vida, como le ocurre al protagonista, pero sí lo suficiente para esperar con ansias la siguiente obra de este autor. 8.