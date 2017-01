Alex Kapranos, Fran Healy, Jason Lytle, Ben Bridwell y Eric Pulido, juntos en BNQT

Un supergrupo formado por Eric Pulido de Midlake reúne a cantantes tan famosos como Alex Kapranos de Franz Ferdinand, Fran Healy de Travis, Ben Bridwell de Band of Horses y Jason Lytle de Grandaddy. Se hacen llamar BNQT y publican un disco llamado ‘Volume 1’ el 21 de abril. A juzgar por el primer single que se estrena hoy, ‘Restart’, será un mero entretenimiento para todos ellos, pues lo que parecen haber hecho es juntarse para sonar a… ¡Tame Impala! En concreto a ‘Elephant’. Todo ello a pesar de que Eric Pulido ha dicho que se imaginaba el grupo como “una versión ochentera de un supergrupo con Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison y Tom Petty”. El disco ha sido completado vía mail con cada uno de sus miembros enviando sus partes.

Mientras no sabemos nada de Midlake desde que publicaran ‘Antiphon’ en 2013, Band of Horses sacaban el año pasado ‘Why Are You OK’ y Travis hacían lo propio con ‘Everything at Once‘. Grandaddy publicarán su nuevo álbum ‘Last Place’ en marzo y está por ver qué será lo próximo que editen Franz Ferdinand.

1. Restart

2. Unlikely Force

3. 100 Million Miles

4. Mind Of A Man

5. Hey Banana

6. Real Love

7. Failing at Feeling

8. L.A. On My Mind

9. Tara

10. Fighting The World