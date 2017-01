Father John Misty yuxtapone niños y armas en su político nuevo vídeo

Desde luego no puede decirse que el mundo de la música, el alternativo y el que no, no se estén implicando políticamente en los tiempos que corren. La llegada al poder de Donald Trump ha sido todo un terremoto en lo musical que está suponiendo las reacciones encendidas de gente como Rihanna, Sia, Grimes o Arcade Fire.

El último en oponerse a la política de inmigración de Donald Trump, que además de planear construir un muro en la frontera mexicana que costará millones de dólares tanto en ejecución como en mantenimiento, ha prohibido la entrada en Estados Unidos de inmigrantes procedentes de hasta 7 países de mayoría musulmana. Father John Misty, ex Fleet Foxes y co-autor puntual de canciones de Beyoncé o Lady Gaga, continuará con su carrera en solitario con la edición de un nuevo álbum llamado ‘Pure Comedy’ del que ya conocimos su corte titular y cuyo nuevo adelanto es también político.

‘Two Wildly Different Perspectives’, que se da a conocer junto a su vídeo, yuxtapone imágenes de niños y armas y pretende ser una reflexión sobre la nueva ley de inmigración de Estados Unidos. “Más niños van a morir gracias a la política de inmigración increíblemente egoísta de lugares como Arabia Saudí y Estados Unidos”, dice la nota que acompaña este vídeo.

La continuación del aclamado ‘I Love You, Honeybear‘ llegará el 7 de abril.