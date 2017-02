El nuevo single de Future Islands solo necesita una actuación viral para triunfar

Future Islands ha anunciado el disco que presentará el próximo 6 de mayo en Barcelona. ‘The Far Field’ sale el 7 de abril, se ha producido junto a John Congleton (St. Vincent, Nelly Furtado, Cloud Nothings) y contiene la colaboración de Debbie Harry de Blondie.

Hay expectación por averiguar cómo suena Future Islands en el que podría considerarse su “segundo” debut después del éxito que alcanzó el grupo en 2014 gracias a su actuación de ‘Seasons (Waiting on You)’ en el programa de David Letterman. Un éxito viral entre el “meme” y la revelación de una canción enorme, de las mejores de su año (la cuarta mejor para JENESAISPOP), que parece difícil superar.

No sabemos si lo ha intentado con ‘Ran’ pero este es el primer adelanto de ‘The Far Field’ y no anda muy alejado del sonido de aquel clásico de nuestros tiempos: una melodía clara y pegadiza, sintetizadores new wave que suenan elegantes y vaporosos y una base rítmica perfecta para la pista de baile post-punk son los ingredientes que formulan este nuevo posible éxito de los de Sam Herring. ¿Preparará el grupo otra actuación viral similar a la de ‘Seasons’?

‘The Far Field’:

01 Aladdin

02 Time on Her Side

03 Ran

04 Beauty of the Road

05 Cave

06 Through the Roses

07 North Star

08 Ancient Water

09 Candles

10 Day Glow Fire

11 Shadows

12 Black Rose