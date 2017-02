Blondie estrena el single de su nuevo disco con colaboraciones de Sia, Charli XCX…

El año pasado se cumplieron cuarenta años del lanzamiento del álbum debut de Blondie. Como indicábamos en nuestro repaso a la discografía del grupo en 2011, cuando el grupo se separó en 1982 pocos hubieran imaginado que protagonizarían un “comeback” en 1999 que supondría el renacimiento de la banda de Debbie Harry a una nueva generación de seguidores.

El último disco de Blondie, ‘Panic of Girls’, salió hace ya seis años, pero la espera de un nuevo trabajo del grupo termina este 5 de mayo, cuando se edita su nuevo álbum, ‘Pollinator’, que acaba de anunciarse y contiene varias colaboraciones estelares, entre ellas la de Sia, Charli XCX y Blood Orange, con quien Debbie Harry ha colaborado en ‘Freetown Sound’.

Otros músicos como Johnny Marr, Laurie Anderson, Joan Jett, Dave Sitek de TV On the Radio, Nick Valensi de The Strokes y Dev Hynes de Blood Orange aparecen también en el disco. Para rizar más el rizo, produce el disco John Congleton, que se ha encargado del nuevo trabajo de Future Islands, en el que Debbie también ha colaborado.

El primer adelanto de ‘Pollinator’ es ‘Fun’, un tema de dance rockero que pretende ser una llamada a la revolución a través del baile, como indica el guitarrista del grupo, Chris Stein, en nota de prensa.

‘Pollinator’:

01 Doom or Destiny

02 Long Time

03 Already Naked

04 Fun

05 My Monster

06 Best Day Ever

07 Gravity

08 When I Gave Up on You

09 Love Level

10 Too Much

11 Fragments