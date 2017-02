Arturo Paniagua: “No nací indie, ¿vale?”

Conoces al periodista musical Arturo Paniagua de Los Conciertos de Radio 3, por su trabajo en la web de RTVE o más recientemente el programa Likes del Canal 0 de Movistar+ y, muy especialmente, por haber llevado el indie, lo alternativo, whatever, a Los 40 Principales de mano de Los 40 Trending, de lunes a viernes a las 23.00. En verdad, siempre a caballo entre indie y mainstream, como ha de ser, y derribando barreras, Panigua nos contesta a nuestro Tipo Test.

1.-¿Tienes canción favorita de todos los tiempos? En caso negativo, ¿una canción que te haya obsesionado últimamente?

No tengo una canción fetiche. Imagino que cada momento de la vida lo encajo con una canción distinta, así que tengo muchas canciones especiales y favoritas. Últimamente estoy muy obsesionado con dos: ‘Alaska’ de Maggie Roggers, que está llamada a ser una de las grandes revelaciones de 2017; y ‘No Roots’, de una artista canadiense prácticamente desconocida -y no, no lo digo por hacerme el guay- llamada Alice Merton.

“Hay que reivindicar a Juan Luis Guerra y 4.40 y jamás encasillarle en la pachanga”

2.- ¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

Yo nací en Republica Dominicana, así que gran parte de mis recuerdos infantiles están asociados a bachatas, salsas y merengues, que es lo que más se escucha en la media isla. Si tengo que elegir una canción que represente aquella etapa sería ‘Bachata Rosa’, de Juan Luis Guerra y 4.40, un artista que además hay que reivindicar y no encasillar JAMÁS en la “pachanga”.

3.- ¿Qué canción desearías haber escrito?

‘You Are The Best Thing’ de Ray Lamontagne. La perfecta definición de cómo hablar de amor de forma inspirada y sin caer en lo cursi.

4.- ¿Qué canción odias con toda tu alma?

Con el paso de los años he aprendido a tolerar mejor esa música que, a priori, no me pondría en casa ni recomendaría a mis amigos. Creo que todas las canciones y artistas tienen un momento en el que te pueden encajar (sí, os estoy hablando a todos esos que lo disteis todo con David Guetta en aquel FIB), y si no lo hacen al menos hay que respetar a la gente a la que sí les gusta (Te estoy mirando fijamente, Maluma).

5.- Actuación vocal que adores.

Gallant en ‘Weight In Gold’. Del falsete a la explosión absoluta. Creo que es una de las mejores canciones del año pasado y al chico aún no le hemos prestado la atención que deberíamos. Que sí, que Frank Ocean es delicadeza pura, pero también hay que mirar lo que ocurre alrededor.

“Cuando entra el coro gospel en ‘Ultralight Beam’, me entran unas ganas tremendas de hacer gestos de negro”

6.- Momento musical exacto de una canción que adores.

Minuto 1:23 de ‘Ultralight Beam’ de Kanye West. Es cuando entra el coro gospel, y no sólo porque completa la genialidad de la canción, sino porque me entran unas ganas tremendas de hacer gestos de negro cuando lo escucho (no es broma, eh). En esta misma línea, me encanta ‘8 (Circle)’ de Bon Iver, sobre todo a partir del minuto 3:16, que es cuando llega el subidón más majestuoso del tema. El otro día lo decía en el programa: Justin Vernon ha construido con sus propias manos la Sagrada Familia del indie con ese disco.

“Abogo por un mundo en el que Spotify no tenga botón de Escucha Privada”

7.- ¿Alguna canción que en algún momento te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

Como decía antes, cualquier canción -incluso la más sonrojante- puede caber en cualquier momento de tu vida. Y si no es así, háztelo mirar. Abogo por un mundo en el que Spotify no tenga botón de Escucha Privada, y podamos admirar cómo lo flipamos todos (para bien o para mal) con ‘Saraluna’ de Melendi.

8.-¿Mejor secuencia de canciones en un disco que hayas oído?

Me gusta mucho el nuevo disco de The xx, ‘I See You’. No he parado de hablar de él, celebrarlo, pincharlo y ponérselo a mis compañeros de LOS40 (para disgusto de los haters). Pero además me gusta mucho cómo se expresa esa evolución del grupo en la secuencia de canciones del disco. Después del subidón de ‘Dangerous’ abriendo el disco, y sorpresas como ‘Lips’ o ‘A Violent Noise’, de repente entre el corte 5 y el corte 7 hay alivios para los que prefieren la anterior etapa del grupo. Y ya luego aparecen y brillan muchísimo ‘On Hold’ y ‘I Dare You’.

“Creo que ya se está perdiendo la idea de “secuencia” (de un disco), el usuario decide cómo y en qué orden escucha sus canciones favoritas”

9.-¿Algún disco que te encante pero cuya secuencia te parezca un desastre?

Me pasa mucho esto con Bruno Mars. Es de ese tipo de artistas cuyos singles fagocitan el álbum completo, pero es que además escuchas ’24K Magic’ y una canción no tiene nada que ver con la siguiente. Creo que ya se está perdiendo esa idea de “secuencia”, que además ya carece de sentido en un mercado en el que la unidad de consumo musical es la playlist, y el usuario decide cómo y en qué orden escucha sus canciones favoritas.

10.-¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Por lo visto ya hay inteligencias artificiales creando canciones en base a fórmulas y algoritmos. Una de las primeras en dar el gran salto comercial es ‘Not Easy’ de Alex Da Kid, pero a mí todo esto me suena siempre muy prefabricado. Llámame antiguo, pero yo prefiero centrar la atención en ese porcentaje de azar, inspiración, genialidad o experimentación que convierte a una canción en única, especial o exitosa.

11.-Un remix que te haya vuelto loco

No tengo duda alguna, y no me importa que sea un topicazo. Pero sabe Dios que en más de una ocasión he gritado a todo pulmón eso de “Ai, ai folooooou” con el Magician Remix del ‘I Follow Rivers’ de Lykke Li. Es uno de esos remixes que jamás pasan de moda.

12.-¿Recuerdas la primera canción que pinchaste en la radio y/o podcast y/o sesión?

No lo recuerdo. Prometo buscar entre mis cintas de casete a ver si encuentro el primer programa que hice. Recuerdo que por aquella época me gustaban mucho Ace Of Base, así que por ahí irían las cosas. No nací indie, ¿vale?

“Presenté mi primer programa de Los conciertos de Radio 3 en La 2. Y la invitada de aquel día fue Russian Red”

13.-¿Y la primera que presentaste o con la que saliste en televisión?

De eso sí que me acuerdo. En televisión, en una fría madrugada de 2009, presenté mi primer programa de Los conciertos de Radio 3 en La 2. Y la invitada de aquel día fue Russian Red. Digo 2009, Russian Red y Radio 3 en una misma frase y me parece que todo ocurrió hace 20 años.