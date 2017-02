Father John Misty no incluye en su disco el tema que no quiso donar a Lady Gaga

Father John Misty es guapo y talentoso, pero a veces no hay quien le entienda. Primero abandona un concierto caótico en el que pegó unos gritos contra la industria “estúpida” del entretenimiento… después de haber compuesto en secreto canciones para Beyoncé y Lady Gaga, y ahora esto. El artista, que planea álbum de cara al próximo mes de abril, ha revelado en una entrevista con BBC que recoge Pitchfork que su tema ‘Real Love Baby’ fue escrito para Lady Gaga, pero que le gustaba tanto que decidió quedárselo.

Esto es lo que dice sobre ‘Real Love Baby’: “Estaba escribiendo una serie de canciones para Gaga y esta era una de ellas. Sonaba tan bien en mi voz que no me pude separar de ella”. Father John Misty dice que el proceso con Gaga fue más colaborativo que ‘Hold Up’ de Beyoncé y habla de cómo trabajaron en ‘Come to Mama’ y ‘Sinner’s Prayer’ a las 5 de la mañana. La pregunta del millón es por qué, si tanto le gustaba ‘Real Love Baby’, no la ha incluido en su inminente disco, dejando que quede descolgada como pista suelta entre su segundo álbum y el tercero. ¿Tan poco le encajaba en su nueva secuencia como para no poder meterla ni hacia el final? ¿No se puede dar a ese “It’s the people who lie” una lectura ambigua y política que pegue con sus inquietudes anti-Trump? ¿No alternó política y amor en ‘I Love You, Honeybear‘, del corte titular a ‘Bored in the USA’?

Father John Misty ha ido revelando varias pistas de su nuevo disco en los últimos días. Hemos conocido ‘Pure Comedy‘ y ‘Two Wildly Different Perspectives‘ y ahora conocemos una ‘Ballad of the Dying Man’ que carga contra los homófobos y los hipsters en su letra. Os dejamos con ambas canciones.

01 Pure Comedy

02 Total Entertainment Forever

03 Things It Would Have Been Helpful to Know Before the Revolution

04 Ballad of the Dying Man

05 Birdie

06 Leaving LA

07 A Bigger Paper Bag

08 When the God of Love Returns There’ll Be Hell to Pay

09 Smoochie

10 Two Wildly Different Perspectives

11 The Memo

12 So I’m Growing Old on Magic Mountain

13 In Twenty Years of So