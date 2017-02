Mariah Carey tira puyas a su ex-marido en ‘I Don’t’, su nuevo single

Mimi, la Cantante Esquiva, o Mariah Carey, como la suele conocer el grueso de la humanidad que la conoce acaba de estrenar ‘I Don’t’ (resulta inevitable, al leerlo, pensar en su célebre “I don’t know her”) su single de regreso. Es su primera canción nueva desde que en 2015 lanzara ‘Infinity‘. Un pequeño fragmento del tema había sido adelantado en el último programa de su reality, ‘Mariah World’, el pasado domingo, y ella misma había mostrado su portada en Instagram, en la que aparece recostada en un descapotable junto al rapero YG, que hace un featuring en la canción.

El tema resulta ser una especie de rework, agitado por una producción R&B más contemporánea, de ‘Where I Wanna Be’, una canción del año 1999 del cantante Donnie Jones, que aparece como coautor de la tonada junto a Mariah. La aportación de la diva son unos versos nuevos, por momentos casi rapeados, en los que alude a la ruptura con su ex-marido James Packer, en frases como “’Cause when you love someone / You just don’t treat them bad / You messed up all we had”. Como decíamos, el rapero YG interviene con unos versos finales que, a decir verdad, resultan bastante innecesarios.

Mariah también ha mostrado en Twitter 30 segundos del clip de la canción en el que, fiel a su estilo sencillito, vemos a los dos cantantes dentro y fuera de una opulenta mansión, luciendo (ella) conjuntos de lencería inspirada en el bondage sobre caros coches descapotables. Por el momento, se desconoce si ‘I Don’t’ forma parte de un disco de la artista que piense publicar en el futuro. Debería resarcirla, en todo caso, del mal rato pasado tras aquella polémica actuación de fin de año que tanto dio que hablar.