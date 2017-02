‘Objetivo Eurovisión’ decidirá este sábado la canción española para el certamen

Pese a que en un primer momento Vertele había informado de que ‘Objetivo Eurovisión’ se emitiría este domingo 12 de febrero, el anuncio no se había hecho oficial y finalmente será el sábado 11 de febrero cuando se emita la gala en la que se decididirá qué canción y qué artista representarán a España en el certamen de Kiev el próximo mes de mayo.

Los aspirantes son -por orden de actuación- el cantautor Manel Navarro con ‘Do It For Your Lover’, Leklein con su medio tiempo electrónico ‘Ouch’, Paula Rojo con su country blandito ‘Lo que nunca fue’, Mario Jefferson con la muy Kylie ‘Spin My Head’, la rockera Maika con ‘Momento crítico’ y el pop latino de Mirela en ‘Contigo’. La gala será presentada por Jaime Cantizano en lugar de por Anne Igartiburu.

Según informa Eurovision-Spain, el orden se ha decidido para “garantizar la fluidez en la entrada y salida de elementos de escenografía; enfatizar y dar ritmo al espectáculo alternando estilos, diseños de iluminación y puestas en escena que pudieran tener alguna similitud”.

Os dejamos con una actuación en vivo en televisión de Manel Navarro, la victoria de LeKlein en la semifinal de internet y con los vídeos del resto de canciones aspirantes.