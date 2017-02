Solange co-escribe el single más pop de Dirty Projectors junto a D∆WN: escucha ‘Cool Your Heart’

Dirty Projectors publica nuevo disco el próximo 24 de febrero. Es un disco homónimo, lo que da a entender un renacer, y un renacer es exactamente lo que confirman los sencillos de adelanto de este disco que se han dado a conocer hasta el momento, ‘Keep Your Name’, ‘Little Bubble’ y ‘Up in Hudson’, que hacen gala de formas electrónicas muy pulidas y contemporáneas, muy lejos de la calidad orgánica que contenía su anterior disco, ‘Swing Lo Magellan’. ¿Prepara Dirty Projectors, ya en solitario, con este material también un renacer comercial?

Hoy, Longstreth edita nuevo single y es el más pop que hemos oído de este nuevo trabajo hasta el momento. ‘Cool Your Heart’ es una colaboración con D∆WN (Dawn Richard) y es una canción R&B que, como ‘Up in Hudson’, combina formas electrónicas con arreglos tribales y una melodía vocal muy clara, ahora con la ayuda de la mismísima Solange, que co-escribe el tema. Le devuelve el favor a Longstreth, que co-escribió varias canciones de su reciente obra maestra, ‘A Seat at the Table’.

El tema se ha dado a conocer con un vídeo rodado por Noel Paul y Stefan Moore que refleja el carácter experimental de ‘Cool Your Heart’, que corta-pega las voces de Longstreth y Richard y destaca así el artificio de su producción. El vídeo presenta a la pareja en medio de una carretera en la noche, vestidos ambos con prendas totalmente “cool”, y juega con un espacio-tiempo discontinuo en el que nuestros protagonistas avanzan o retroceden en segundos acelerados o en “slow motion” o saltan y se estancan en instantes infinitesimales.